Круг насилия (폭력써클)





Режиссёр: Пак Ки Хён

В ролях: Чон Гён Хо, Ён Чжэ Ук, Чан Хи Чжин

Жанр: Фильм

Премьера: 19 октября 2006 г.





Действие фильма «Круг насилия» режиссёра Пак Ки Хёна разворачивается весной 1991 года и рассказывает о безнадёжной дружбе подростков сквозь призму насилия среди учеников средней школы. Главный герой картины — Ли Сан Хо, обычный школьник, который хорошо учится и мечтает поступить в военную академию. Сан Хо с друзьями решает создать небольшой футбольный клуб, но вскоре у них начинаются проблемы. Вместо того, чтобы после школы вместе играть в футбол, главные герои попадают в замкнутый круг насилия. Фильм «Круг насилия» позиционируется как «жёсткий, реалистичный боевик». Режиссёр Пак Ки Хён объяснил, что напряжённость и реализм кинокартины обусловлены тем, что фильм основан на реальных событиях. На пресс-конференции он рассказал, что собрал данные о различных насильственных инцидентах с участием подростков и включил их в повествование.