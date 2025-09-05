Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Круг насилия (폭력써클)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-09-05


Режиссёр: Пак Ки Хён
В ролях: Чон Гён Хо, Ён Чжэ Ук, Чан Хи Чжин
Жанр: Фильм 
Премьера: 19 октября 2006 г.

Действие фильма «Круг насилия» режиссёра Пак Ки Хёна разворачивается весной 1991 года и рассказывает о безнадёжной дружбе подростков сквозь призму насилия среди учеников средней школы. Главный герой картины — Ли Сан Хо, обычный школьник, который хорошо учится и мечтает поступить в военную академию. Сан Хо с друзьями решает создать небольшой футбольный клуб, но вскоре у них начинаются проблемы. Вместо того, чтобы после школы вместе играть в футбол, главные герои попадают в замкнутый круг насилия. Фильм «Круг насилия» позиционируется как «жёсткий, реалистичный боевик». Режиссёр Пак Ки Хён объяснил, что напряжённость и реализм кинокартины обусловлены тем, что фильм основан на реальных событиях. На пресс-конференции он рассказал, что собрал данные о различных насильственных инцидентах с участием подростков и включил их в повествование.
