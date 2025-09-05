ⓒ SSGG COMPANY

Дата рождения: 21 мая 1969 г.

Рост: 172 см.

Вес: 63 кг.

Дебют: мюзикл «Дураки» (철부지들), 1991 г.





Ким Вон Хэ — южнокорейский актёр, известный во всём мире благодаря яркому таланту и незабываемой актёрской игре. С момента своего дебюта в мюзикле «Дураки» (철부지들) в 1991 году Ким Вон Хэ участвовал во множестве пьес и мюзиклов, постоянно совершенствуя своё мастерство. Широкую популярность актёр получил после появления в комедийной программе «Saturday Night Live Korea», чему во многом способствовала его дружба с режиссёром Чан Чжином, выпускником Сеульского института искусств. Среди его недавних ролей второго плана — «Сигнал» (시그널), «Начальник отдела Ким» (김과장), «Силачка То Бон Сун» (힘쎈여자 도봉순), «Пока ты спала» (당신이 잠든 사이에), «Вспыльчивый священник» (열혈사제), «Чудо-женщина» (원 더 우먼), «Те, кто читает сердца зла» (악의 마음을 읽는 자들), «Хватай Сон Чжэ и беги» (선재 업고 튀어), «Тихие продажи» (정숙한 세일즈) и «Центр экстренной хирургии: Золотой час» (중증외상센터). Эти работы закрепили за ним репутацию актёра, который органично вписывается в любую роль. Хотя Ким Вон Хэ чаще играет второстепенных персонажей, его талант высоко ценится и любим зрителями.