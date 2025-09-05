Корейский мюзикл стал хитом за рубежом

ⓒ LIVE

Оригинальный корейский мюзикл о выдающейся женщине-учёном Марии Кюри полюбился зрителям как в Корее, так и за рубежом. Мария Кюри, будучи женщиной и к тому же иммигранткой, упорно продолжала заниматься наукой, несмотря на предрассудки и дискриминацию. Кюри стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию за вклад в открытие радия и изучение радиоактивности. Из-за пола ей было трудно получить доступ к лабораториям и материалам, но она не прекратила исследований и совершила великое научное открытие. По сюжету мюзикла Мария встречает девушку по имени Анна. Благодаря ей Кюри узнаёт о трагедии рабочих радиевых заводов, погибавших от радиационного облучения. Таким образом, в постановку добавлен художественный образ, расширяющий реальную историю Марии Кюри. Премьера мюзикла состоялась на родине Кюри — в Польше. Это первый корейский мюзикл, который длительное время шёл в лондонском Вест-Энде. Жизненный путь Марии Кюри, полный борьбы с предрассудками и дискриминацией, а также трагедия, вызванная наукой и человеческой жадностью, вызвали глубокую эмпатию и резонанс, выходящий за рамки национальных границ.