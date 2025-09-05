Ю Сын Хо провёл фан-встречи в Корее и Японии

ⓒ 333

Актёр Ю Сын Хо успешно провёл фан-встречи в Корее и Японии. 17 и 29 августа он встретился со своими поклонниками на фан-встречах «YOO & I» в Корее и «Yoo’re My Sunshine» в Японии. Для актёра это стали первые офлайн-встречи за последние два года, поэтому он постарался подарить фанатам особенные воспоминания. Мероприятие совпало с днём рождения самого актёра, что сделало мероприятие ещё более значимым. Актёр участвовал в интерактивных программах — от переписывания профилей и «чемпионата по персонажам» до сессии вопросов и ответов. Он общался с фанатами, играл на гитаре, пел и не сдержал слёз, признавшись в искренней любви к своей аудитории. В Японии фан-встреча длилась 150 минут и включала беседу с актёром, розыгрыши призов и создание собственных сувениров. Тёплая атмосфера ещё раз подтвердила неизменную популярность Ю Сын Хо за рубежом. Завершив тур, актёр поблагодарил поклонников за их любовь и поддержку. Он рассказал, что был очень рад снова встретиться с фанатами после долгого перерыва и пообещал и дальше радовать поклонников новыми проектами и выступлениями.