Недооценённые, но непобедимые: Kep1er с новинкой «BUBBLE GUM»





В августе на корейскую сцену вернулся, на наш взгляд, один из самых недооцененных K-POP коллективов четвертого поколения, герлз-группа Kep1er. В этом выпуске мы поговорили о биографии группы и ее новом, 7 мини-альбоме «BUBBLE GUM». История Kep1er началась с масштабного шоу-выживания Mnet «Girls Planet 999: Сага о девушках». Тысячи девушек из Кореи, Японии и Китая боролись за шанс попасть в финальный состав, и только девять смогли пройти этот путь до конца. 3 января 2022 года они дебютировали под лейблом Wake One и сразу стали одним из главных открытий своего поколения K-POP. Состав коллектива многонациональный: четыре участницы из Кореи, по одной из Японии, Китая и США. Уже сам факт такого разнообразия сделал Kep1er международной группой, понятной и близкой фанатам по всему миру.

Интересно название коллетива «Kep1er», которое содержит в себе много символов. «Kep» означает «схватить мечту», а цифра «1», заменяющая английскую букву «l» — единство и стремление быть первыми. Кроме того, название отсылает к имени знаменитого немецкого астронома Иоганна Кеплера, чьи законы движения планет известны каждому школьнику.

Дебют Kep1er по окончании популярного реалити-шоу оказался настоящим фурором. Первый альбом «FIRST IMPACT» разошёлся тиражом более 200 тысяч копий за первую неделю, это рекорд среди дебютных альбомов женских групп. А песня «WA DA DA» всего через десять дней принесла Kep1er первое место на «M Countdown», а затем и победу на «Music Bank». Таким образом, Kep1er стали первой группой от Mnet, которая с дебютным треком взяла «первое место» на национальном телеканале.

Участниц группы Kep1er особенно ценят то, что они стараются не использовать фонограмму, их лайвы звучат так же уверенно, как и студийные записи. Это стало визитной карточкой Kep1er: от выступления к выступлению они продолжают доказывать, что являются одними из самых сильных перформеров своего поколения.

Так почему же мы считаем группу Kep1er такой недооцененной? Во-первых, несмотря на яркий дебют с песней «WA DA DA», принесшей им первые места на музыкальных шоу, а также рекордные продажи, со временем внимание публики переключилось на другие коллективы. К тому, же несмотря на то, что Kep1er — это проектная группа, жизнь которых обычно скоротечна, они сумели продлить контракт, став самой долгоживущей проектной командой Mnet. К сожалению, этот факт также не получил широкого освещения. Несмотря на наличие внешности, харизмы и таланта, эти девочки остаются в тени более громких коллег, что и делает их одной из самых недооценённых групп своего поколения. Все, чего им не хватает, так это должного продвижения. Будем надеяться, что продюсеры Kep1er все же смогут как следует продвинуть талантливых девушек из Kep1er, и пусть новый альбом «BUBBLE GUM» станет первым шагом к огромному успеху!

В этом выпуске мы прослушали новинки из 7 мини-альбома Kep1er «BUBBLE GUM», среди которых «BUBBLE GUM», «Don’t Be Dumb», «Ice Tea» и другие. Во второй части рубрики прозвучали более ранние хиты коллектива, такие как «WA DA DA», «TIPI-TAP» и «Shooting Star».