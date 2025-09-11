Розэ получила награду «Песня года» MTV Video Music Awards

ⓒ THE BLACK LABEL

Участница BLACKPINK Розэ получила награду «Песня года» на церемонии MTV Video Music Awards. Хит Розэ «APT.» был удостоен звания «Песня года» на церемонии MTV Video Music Awards, одной из четырёх крупнейших американских музыкальных премий в сфере поп-музыки. Получая трофей, Розэ поделилась своими эмоциями, отметив, что начала мечтать о карьере певицы в 16 лет и шла к этой награде 12 лет. Она также поблагодарила участниц BLACKPINK, произнеся слова благодарности на корейском языке. В тот же день BLACKPINK были отмечены наградой «Лучшая группа». Таким образом, Розэ стала обладательницей сразу двух наград, а другая участница коллектива — Лиса — получила премию в категории «Лучший K-Pop» за сольное творчество.