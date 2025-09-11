Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Розэ получила награду «Песня года» MTV Video Music Awards

2025-09-11

ⓒ THE BLACK LABEL
Участница BLACKPINK Розэ получила награду «Песня года» на церемонии MTV Video Music Awards. Хит Розэ «APT.» был удостоен звания «Песня года» на церемонии MTV Video Music Awards, одной из четырёх крупнейших американских музыкальных премий в сфере поп-музыки. Получая трофей, Розэ поделилась своими эмоциями, отметив, что начала мечтать о карьере певицы в 16 лет и шла к этой награде 12 лет. Она также поблагодарила участниц BLACKPINK, произнеся слова благодарности на корейском языке. В тот же день BLACKPINK были отмечены наградой «Лучшая группа». Таким образом, Розэ стала обладательницей сразу двух наград, а другая участница коллектива — Лиса — получила премию в категории «Лучший K-Pop» за сольное творчество.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >