Фильм «Ничего не поделаешь» бьет все рекорды

Новый фильм режиссёра Пак Чхан Ука «Ничего не поделаешь» (어쩔 수가 없다) возглавил рейтинг предварительных продаж билетов всего за две недели до премьеры. Это беспрецедентный результат даже по сравнению с предыдущими кассовыми хитами, собравшими более 10 миллионов зрителей. Премьера фильма «Ничего не поделаешь» состоится 24 сентября, однако уже сейчас количество предварительно проданных билетов превысило 120 тысяч. Картина обогнала текущего лидера проката — анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов» (귀멸의 칼날), заняв первое место с почти 30% долей предварительных продаж в режиме реального времени на утро 10 сентября. Такого показателя фильм достиг на десять дней быстрее, чем любая другая картина, когда-либо выходившая в лидеры. Ранее хиты проката — «Весна в Сеуле» (서울의 봄), собравшая 13 миллионов зрителей, и «Криминальный город 4» (범죄도시 4) с результатом в 11 миллионов, — выходили на пик продаж лишь за десять дней до премьеры. В прошлом году интерес к фильму «Перезахоронение» (파묘) резко вырос всего за четыре дня до выхода на экраны. Теперь зрители и эксперты с интересом наблюдают, перерастут ли рекордные предварительные продажи «Ничего не поделаешь» в кассовый успех после премьеры.