Передача 24: Вступление в ООН — начало истории ответственного члена мирового сообщества

Особые отношения между ООН и Республикой Корея
Организация Объединённых Наций, созданная в 1945 году для предотвращения войн и поддержания международного мира, с самого начала имела особую связь с Республикой Корея. Уже в 1948 году под наблюдением ООН на юге Корейского полуострова прошли выборы, по итогам которых Генеральная Ассамблея признала Республику Корея единственным законным правительством на полуострове. Когда в июне 1950 года началась Корейская война, ООН оперативно осудила вооружённое вторжение Севера, приняла решение о направлении международных сил и после окончания войны оказала масштабную помощь продовольствием и материалами, необходимыми для восстановления разрушенной страны.
Неудачные попытки и предложение о совместном вступлении
Стремление Республики Корея занять своё место в мировом сообществе проявилось уже в 1949 году, когда была подана первая заявка на вступление в ООН. Однако попытки, повторявшиеся из года в год, каждый раз блокировались правом вето Советского Союза. Северная Корея также не смогла добиться членства — несоблюдение Устава ООН и отсутствие международной поддержки становились непреодолимыми барьерами. Переломным моментом стало выступление Сеула в 1973 году с «Декларацией 23 июня», в которой предлагалось одновременное вступление Юга и Севера. Но Пхеньян отверг инициативу, настаивая на принципе «единого государства».
Одновременное вступление Юга и Севера в ООН
К концу 1980-х годов, когда Республика Корея начала активно развивать «северную дипломатию» и устанавливать отношения с социалистическими странами, курс на вступление в ООН приобрёл новую силу. Север в итоге тоже изменил стратегию, и в сентябре 1991 года обе Кореи одновременно стали полноправными членами организации. Это событие стало историческим — мировое сообщество символически признало существование двух государств на полуострове. С этого момента корейский вопрос вышел за рамки региональной проблематики и превратился в тему глобальной повестки.
Флаги двух Корей перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке
ⓒ National Archives of Korea
Выступление президента Республики Корея Ро Дэ У на Генеральной Ассамблее ООН в день совместного вступления
ⓒ KBS
Рост роли Кореи на международной арене
После вступления в ООН Республика Корея не ограничилась статусом нового члена и стала активно участвовать в работе организации. Миротворческие миссии, участие в выборах непостоянного члена Совета Безопасности, готовность брать на себя ответственность в решении глобальных вопросов — всё это свидетельствовало о росте её роли. Кульминацией дипломатического успеха стало избрание в 2006 году Пан Ги Муна генеральным секретарём ООН — впервые в истории организацию возглавил представитель Республики Корея. Позднее к дипломатическим достижениям добавилось и культурное влияние: в 2021 году популярная группа BTS со сцены Генеральной Ассамблеи обратилась к мировой молодёжи с посланием надежды и единства. Так страна, которая в первые годы своего существования получала помощь ООН, превратилась в активного и ответственного члена мирового сообщества, вносящего свой вклад в общее будущее.
Первый генеральный секретарь ООН из Республики Корея Пан Ги Мун
(справа) с Кофи Аннаном
ⓒ KBS
Выступление BTS на Генеральной Ассамблее ООН
ⓒ KBS
Южнокорейские миротворцы в Камбодже, 1993 год
ⓒ National Archives of Korea