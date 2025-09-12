aespa перевоплощаются в рок-бенд для нового релиза «Rich Man»

Со дня на день на сцену вернется самая горячая герлз-группа K-POP — aespa. Девушки готовят к выходу свой шестой мини-альбом «Rich Man», релиз которого состоится 5 сентября. Этот альбом уже называют новым этапом в творчестве aespa: судя по тизер-фотографиям, в нём они соединяют мощь рок-бэнда и фирменное экспериментальное звучание K- POP, создавая музыку, где каждая нота полна энергии и дерзости. Всего в мини-альбом войдет шесть треков, и каждый со своим характером. Заглавная песня «Rich Man» уже прозвучала на грандиозном концерте «LIVE TOUR SYNK: aeXIS LINE», который прошёл в Сеуле с 29 по 31 августа. Именно там фанаты впервые услышали будущий хит, и зал сразу взорвался восторгом. В интернете тут же появились бесчисленные фанкамы, а кинематографичный трейлер к грядущему клипу с участием известного актёра Ку Гё Хвана (구교환), который был представлен чуть ранее, только подливает масла в огонь.

К слову, трёхдневный концерт в KSPO Dome собрал около 30 тысяч зрителей, заняты было абсолютно все места, включая секторы с ограниченным обзором. Так, Карина, Винтер, Нин Нин и Жизель в очередной раз доказали, что aespa недаром называют «главной женской группой четвёртого поколения K-POP». В красных кожаных костюмах, словно современные амазонки, они открыли шоу суперхитом «Armageddon», а дальше следовали «Set The Tone», «Dirty Work» и новая песня «Drift». Сцена буквально кипела от энергии и харизмы участниц. И это только начало! Мировой концертный тур aespa стартует 4 октября в Фукуоке, и продолжится до следующей весны, делая остановки в Таиланде, Китае, Гонконге, Макао и Индонезия. Планируется всего 15 концертов, каждая арена вмещает более десяти тысяч зрителей. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 3 сентября.

