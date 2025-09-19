ⓒ GILSTORYENT

Дата рождения: 13 марта 1980 г.

Рост: 184 см.

MBTI: ENFJ

Дебют: KBS 2TV сериал «Школа» (학교), 1999 г.





Актёр Ким Нам Гиль знаменит своим широким актёрским диапазоном, охватывающим исторические драмы, мелодрамы, боевики, комедии, триллеры и фэнтези. Он — разноплановый артист, мастерски воплощающий на экране самые разные образы и принимающий новые вызовы на каждом этапе своей карьеры. Даже сейчас Ким Нам Гиль продолжает испытывать себя, играя роли разнообразных персонажей и демонстрируя универсальность вне зависимости от жанра или характера роли. В одном из интервью актёр признался, что его всегда заботило не то, чтобы его ассоциировали с каким-то конкретным жанром, а то, чтобы воплотить на экране самые разные стороны человеческой натуры. Ким Нам Гиль также известен активным участием в волонтёрской деятельности. В январе 2010 года он посетил индонезийский остров Суматра, пострадавший от мощного землетрясения и цунами, чтобы оказать помощь. Актёр лично доставлял гуманитарную помощь пострадавшим и участвовал в восстановлении разрушенных жилищ. Долгое время он не использовал свою популярность для привлечения людей к волонтёрской деятельности, опасаясь, что это сочтут лицемерием. Однако в марте 2012 года актёр основал социальный бренд, посвящённый культуре и искусству, Gilstory, и серьёзно занялся общественной деятельностью. Впоследствии Gilstory превратилась в некоммерческую организацию. Это произошло после тайфуна Хайян, обрушившегося на Филиппины в ноябре 2013 года. Один из филиппинских поклонников отправил Ким Нам Гилю письмо с просьбой помолиться за его страну и приложил фотографии разрушений. В декабре того же года Gilstory запустила глобальный краудфандинговый проект для помощи пострадавшим. В течение месяца почти 400 сторонников из Кореи, Японии, США, Австралии и других стран пожертвовали около 35 миллионов вон.