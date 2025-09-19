Феликс пожертвовал 200 миллионов вон в пользу детей

ⓒ JYP Entertainment

Участник группы Stray Kids Феликс сделал крупное пожертвование в размере 200 миллионов вон (около 175 тысяч долларов) в день своего рождения. 15 сентября агентство артиста JYP Entertainment официально сообщило, что Феликс перечислил 100 миллионов вон медицинскому центру Samsung, а также по 50 миллионов вон — в UNICEF и World Vision. Феликс выразил благодарность своим поклонникам за неизменную любовь и поддержку, подчеркнув, что именно благодаря им он может вносить вклад в создание светлого будущего для детей как в Корее, так и за её пределами. Средства, направленные в медицинский центр Samsung, будут использованы для оплаты лечения детей с тяжёлыми детскими и подростковыми заболеваниями. А пожертвования в UNICEF и World Vision - для обеспечения питанием и водой в Лаосе и поддержки детей, нуждающихся в семейной заботе.