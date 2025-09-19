Ли Су Хён из AKMU впервые приняла участие в озвучке анимации

ⓒ YG Entertainment

Певица Ли Су Хён, участница дуэта AKMU, поделилась впечатлениями после своего первого опыта в роли актёра озвучивания в анимационном фильме. Она озвучила главную героиню, Со Ри, в фильме «Письмо Ён» (연의 편지), премьера которого состоится в следующем месяце. Картина основана на популярном вебтуне и рассказывает трогательную историю взросления главной героини, недавно переведённой в новую школу. Режиссёр отметил, что чистый и прозрачный голос Ли Су Хён идеально соответствует образу Со Ри, поэтому выбор пал именно на неё. Сама певица призналась, что, будучи вокалисткой, привыкла работать со своим голосом, но озвучивание оказалось для неё совершенно новой сферой. Несмотря на волнение, она серьёзно готовилась к роли, посещая в течение месяца занятия по дубляжу. Ли Су Хён подчеркнула, что вложила всю душу в этот проект.