Героиня передачи «Мелодии Кореи» от 18 сентября – певица О Чжон Сук, которая исполнила все главные пхансори целиком в версии своего учителя – мастера Ким Ён Су. Певица хотела сохранить наследие своего наставника и всегда твёрдо следовала принципам, которым он учил – чёткости, яркости и ясности исполнения. В нашем выпуске вы сможете прослушать отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце» в оригинальном исполнении самой О Чжон Сук.





Выпуск 704. Певица О Чжон Сук

* Мелодия «Млечный Путь» – Ансамбль «Конмён»

* Песня «Пхённон» – Кан Гвон Сун (вокал)

* Мелодия «Зеркало в зеркале» – Группа «Наму»

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором Черепаха встречается с Тигром – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песня «Тигр идёт» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»

* Песня «Санъё сори» – Общество хранителей искусства исполнения песен города Кояна

* Песня «Чанчжинчжу» – Чо Сун Чжа (вокал)