Шоубиз сегодня от 17 сентября

Обсуждаемый сериал «Шеф-повар тирана» выходит на новый уровень

Дорогие слушатели, представьте себе: знаменитая шеф-повар, покорившая кулинарный Олимп Южной Кореи и даже Франции, в одно мгновение теряет всё и оказывается в прошлом. Нет больше мишленовских ресторанов и оваций критиков, вместо этого холодные стены дворца, где каждый неверный шаг может стоить жизни. Именно так начинается история сериала tvN «Шеф-повар тирана» (폭군의 셰프), о котором сегодня говорит весь мир.

Ён Чжи Ён (연지영), талантливая шеф-повар в исполнении Им Юн А (임윤아), внезапно переносится в эпоху Чосон. Здесь её встречает новый правитель Ли Хон (이헌), которого играет Ли Чхэ Мин (이채민). Жестокий и требовательный монарх, он превращает кухню в поле боя, а самих поваров — в пленников своего изощрённого вкуса. Чтобы выжить и найти путь домой, Чжи Ён решается предложить себя в качестве придворного шефа. Её блюда, смелые, новаторские, с элементами европейских техник, вызывают подозрение у придворных, но неодолимо притягивают внимание тирана. Постепенно между ними рождается тонкая, опасная связь, в которой страсть к еде переплетается с жаждой чего-то большего.

Интересно, что изначально роль Ли Хона должен был сыграть актер Пак Сон Хун (박성훈) хорошо известный миру по роли Игрока №120 «Игре в кальмара 2» (오징어 게임2). После того, как его заменили на Ли Чхэ Мина, многие переживали, что экранная химия с Им Юн А может не сложиться. Но опасения оказались напрасными: дуэт Им Юн А и Ли Чхэ Мина сумел сразить зрителей на повал.

Так, «Шеф-повар тирана» — это не просто история о кухне, а захватывающий рассказ о власти, интригах и любви в лучших традициях корейского сагыка, то есть исторической драмы. Здесь каждое блюдо становится оружием, а вкус может решить не только исход поединка, но и судьбу героев. Им Юн А и Ли Чхэ Мин наполняют экран искренними эмоциями и создают атмосферу, от которой невозможно оторваться. Поэтому неудивительно, что зрители по всей Корее погрузились в эту историю: 7 серия от 13 сентября, собрала впечатляющие рейтинги: пиковый показатель по стране составил рекордные 14,6%! Сериал занял первое место среди всех каналов в своём временном слоте, а критики уже отмечают, что он имеет все шансы стать лучшим проектом 2025 года, несмотря на достойных конкурентов, таких как «Неизвестный Сеул» (미지의 서울), «Мой идеальный секретарь» (나의 완벽한 비서), «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다) и другие. Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 20 сентября.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.