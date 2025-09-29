Передача 26: Культурное наследие Республики Корея становится достоянием человечества

Значение Всемирного наследия ЮНЕСКО
Сохранение культурных и природных сокровищ, несущих универсальную ценность для всего человечества, — великая миссия ЮНЕСКО. В соответствии с Конвенцией 1972 года организация тщательно отбирает выдающиеся памятники истории, культуры и природы и вносит их в Список Всемирного наследия. Этот статус означает признание на международном уровне, укрепляет чувство национальной гордости, способствует развитию туризма и открывает возможность для широкой поддержки в деле охраны наследия.
Соккурам, храм Пульгукса, хранилище «Трипитаки Кореана» в храме Хэинса и святилище Чонмё — первые объекты Республики Корея, включённые в Список Всемирного наследия в 1995 году
ⓒ KBS
Корейские объекты Всемирного наследия
Республика Корея присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО в 1988 году. Спустя семь лет в список вошли первые корейские объекты: храм Пульгукса, грот Соккурам, хранилище «Трипитаки Кореана» в храме Хэинса и святилище Чонмё.
Пульгукса воплотил в архитектуре идеальный буддийский мир, Соккурам явил в камне просветление Будды, хранилище Трипитаки Кореана хранит более восьмидесяти тысяч печатных досок и славится изысканной системой естественной вентиляции, а Чонмё стало священным местом, где строгая архитектурная гармония соединяется с величием ритуалов. Позднее список пополнили дворец Чхандоккун, крепость Хвасон, королевские усыпальницы династии Чосон, вулканический остров Чеджу и его лавовые пещеры. Сегодня Республика Корея гордится семнадцатью объектами Всемирного наследия.
церемониальная музыка чонмё череак
ⓒ KBS
Нематериальное и документальное наследие
К нематериальному наследию человечества относятся корейские традиции: ритуалы и музыка чонмё череак, пхансори, культура приготовления кимчхи, народная песня «Ариран», а также традиции приготовления соевых соусов и паст. Среди документального наследия особое место занимают «Хунмин чонъым хэрэбон» — руководство по созданию корейской письменности, «Анналы династии Чосон», «Чикчи симчхэ ёчжоль» — древнейшая печатная книга, изданная металлическими литерами, а также архивные материалы о Демократическом движении 18 мая, материалы движения «Сэмаыль» и документы специального прямого эфира телерадиокомпании KBS «Поиск разлучённых семей». Сегодня в реестр включено двадцать корейских объектов документального наследия — это ещё раз подтверждает богатство и значимость культурных традиций Республики Корея.
«Чикчи симчхэ ёджоль» и «Хунмин чонъым»
ⓒ KBS
пхансори и материалы спецэфира KBS «Поиск разлучённых семей»
ⓒ KBS
Вклад Республики Корея в охрану всемирного наследия
После включения «Чикчи» в Список документального наследия город Чхончжу учредил Международную премию ЮНЕСКО «Чикчи» (2004), а в 2023 году здесь открылся первый в мире Международный центр документального наследия ЮНЕСКО. В 2026 году Республика Корея проведёт в Пусане заседание Комитета Всемирного наследия. Кроме того, страна активно поддерживает охрану культурного наследия в развивающихся странах, расширяя горизонты международного сотрудничества ради сохранения ценностей, которые принадлежат всему человечеству.
первая церемония вручения премии ЮНЕСКО «Чикчи» в 2005 году
ⓒ KBS