Передача 26: Культурное наследие Республики Корея становится достоянием человечества

Значение Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сохранение культурных и природных сокровищ, несущих универсальную ценность для всего человечества, — великая миссия ЮНЕСКО. В соответствии с Конвенцией 1972 года организация тщательно отбирает выдающиеся памятники истории, культуры и природы и вносит их в Список Всемирного наследия. Этот статус означает признание на международном уровне, укрепляет чувство национальной гордости, способствует развитию туризма и открывает возможность для широкой поддержки в деле охраны наследия.

Соккурам, храм Пульгукса, хранилище «Трипитаки Кореана» в храме Хэинса и святилище Чонмё — первые объекты Республики Корея, включённые в Список Всемирного наследия в 1995 году ⓒ KBS

Корейские объекты Всемирного наследия

Республика Корея присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО в 1988 году. Спустя семь лет в список вошли первые корейские объекты: храм Пульгукса, грот Соккурам, хранилище «Трипитаки Кореана» в храме Хэинса и святилище Чонмё.

Пульгукса воплотил в архитектуре идеальный буддийский мир, Соккурам явил в камне просветление Будды, хранилище Трипитаки Кореана хранит более восьмидесяти тысяч печатных досок и славится изысканной системой естественной вентиляции, а Чонмё стало священным местом, где строгая архитектурная гармония соединяется с величием ритуалов. Позднее список пополнили дворец Чхандоккун, крепость Хвасон, королевские усыпальницы династии Чосон, вулканический остров Чеджу и его лавовые пещеры. Сегодня Республика Корея гордится семнадцатью объектами Всемирного наследия.