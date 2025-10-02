Шоубиз сегодня от 1 октября

Шоу «BOYS II PLANET» завершилось, подарив миру бойз-группу ALD1

Дорогие друзья, одно из самых популярных и обсуждаемых шоу этого лета подошло к концу! Речь идёт, конечно же, о втором сезоне музыкального шоу на выживание «BOYS II PLANET» (보이즈플래닛2), аналога легендарной программы «Produce 101». Почти три месяца зрители в Корее и по всему миру следили за невероятно напряжённой борьбой, ведь из 160 участников нужно было отобрать лишь восемь счастливчиков, которым выпадет шанс дебютировать на настоящей сцене. 25 сентября в прямом эфире состоялся захватывающий финал, где ведущий, легендарный артист Ким Чжэ Чжун (김재중), объявил имена участников, вошедших в новую бойз-группу ALPHA DRIVE ONE, или сокращённо ALD1. Итак, знакомьтесь с теми, кто прошёл через все испытания и теперь будет писать свою историю на мировой сцене: Ли Сан Вон (이상원), Чжоу Ань Синь (조우안신), Хо Синь Лон (허씬롱), Ким Гон У (김건우), Чжан Цзя Хао (장지아하오), Ли Лео (이리오), Чон Сан Хён (정상현) и Ким Чжун Со (김준서). Как вы могли заметить по именам, половина состава новой группы из Китая, так что ALD1 смело можно назвать международным коллективом. Глобальное голосование в финале шоу собрало рекордные 26,5 миллиона голосов из 223 стран и регионов, что в три раза превысило показатели прошлого сезона!

Название ALPHA DRIVE ONE символизирует стремление к вершине, энергию и командный дух. В течение ближайших пяти лет группа будет радовать поклонников по всему миру, и, судя по невероятной поддержке зрителей, впереди их ждёт поистине яркий путь. Друзья, казалось бы, что музыкальные реалити-шоу — это прошлый век, ан нет! «BOYS II PLANET» стало настоящим культурным явлением: каждый эфир собирал миллионы просмотров на стриминговых платформах, а в социальных сетях шоу обсуждали не только в Корее и Японии, но и в Европе, Латинской Америке и США. На платформе TVING программа стабильно также занимала первое место по просмотрам. Не менее впечатляет и фанатская база ALPHA DRIVE ONE: ещё до официального дебюта в Сети создаются десятки фан-клубов, а имена участников входят в мировые тренды социальных сетей. Многие критики уже называют ALD1 «новым поколением K-POP», способным продолжить успех таких проектов, как Wanna One и ZEROBASEONE.

