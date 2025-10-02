ⓒ AA Group

Дата рождения: 18 января 1981 г.

Рост: 186 см.

Вес: 73 кг.

MBTI: INTJ

Дебют: драма MBC «Деревенская принцесса» (위풍당당 그녀) , 2003 г.





Свою карьеру в шоу-бизнесе Кан Дон Вон начал в роли модели. Во время учёбы в колледже он подался в модельный бизнес, чтобы подработать, и неожиданно для себя добился успеха на этом поприще. Он стал первой корейской моделью, принявшей участие в парижском показе prêt-à-porter, а также был приглашён на показ Prada, но отказался, так как на тот момент уже готовился к актёрской карьере. Но Кан Дон Вону было трудно добиться признания как актёру. Тем не менее он стабильно появлялся в одном-двух фильмах в год и стремился играть разноплановые роли. Его фильмография демонстрирует широкий диапазон персонажей, и его роли практически не пересекаются. Кан Дон Вон показывает непревзойдённое мастерство, воплощая своих персонажей в жизнь благодаря уникальному стилю и выразительной мимике. Он получил множество похвал за свои боевые сцены. Однако горькая правда заключается в том, что реакция публики на его работу часто сосредоточена на его внешности, а не на актёрской игре.