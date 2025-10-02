Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Музыкант Ким Ун Нан

#Мелодии Кореи l 2025-10-02

В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем вам о мастере игры на цитре ачжэн Ким Ун Нане. Из-за коварной болезни он ослеп и так и не смог исполнить свою мечту – стать государственным служащим. Но судьба свела его с традиционной музыкой и ачжэном. Говорят, что его проникновенная игра на инструменте могла заставить расплакаться даже духов. Подробнее о музыканте – в нашем новом выпуске.

Выпуск 706. Музыкант Ким Ун Нан
* Песня «Порём» – О Чжон Сук, Ан Сук Сон (вокал)
* Песня «Пинари кут» – Ансамбль «Jangdan DNA»
* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» в версии Пак Чон Сона – Ким Ён Гиль (традиционная цитра ачжэн)
* Мелодия «Цирк» – Кан Ын Иль (скрипка хэгым)
* Песня «Чуль чуль чуль пак пак пак» – Самсан (вокал)
* Песня «Тхэпхёнга» – Ким Воль Ха, Ким Гён Бэ (вокал)
* Мелодия «Норым мачхи синави» - Ким Чжу Хон, ансамбль «Норым мачхи»
