Герой нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певец Ха Гю Иль, благодаря которому в годы японской оккупации сохранились исконно корейские песни жанра чонга. Оставив государственную службу после утраты Кореей независимости, Ха Гю Иль решил полностью посвятить себя музыке и внёс большой вклад в сохранение и передачу традиционной музыки следующим поколениям. Подробнее о выдающемся музыканте вы узнаете из нового выпуска.





Выпуск 707. Певец Ха Гю Иль

* Мелодия «Сеул» – Ансамбль «Санчжару»

* Отрывок «Тток тхарён» из ритуала «Соульгут» – Ким Ю Гам (вокал)

* Песня «Поктэгам» – Группа «Актан кванчхиль»

* Песня «Ни дерева» – Ха Гю Иль (вокал)

* Песня «Лживая любовь» – Чон Ма Ри (вокал)

* Песнопение «Куым» – Ким Со Хи (вокал), ансамбль барабанщиков Ким Док Су

* Песня «Хангыль твипхури» - Ким Ён Ги (вокал)

* Песня «Чхончжа твипхури» из пхансори «Сказание о верной Чхунхян» - Чи Сон Чжа (вокал, цитра каягым)