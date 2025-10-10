Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

«ETA» NewJeans набрал 400 млн прослушиваний на Spotify

2025-10-10

ⓒ ADOR
7 октября агентство ADOR объявило, что ещё один трек группы NewJeans преодолел отметку в 400 миллионов прослушиваний на музыкальной платформе Spotify. По состоянию на 5 октября, песня «ETA» набрала 413,2 миллиона прослушиваний. «ETA» — один из трёх заглавных треков второго мини-альбома NewJeans Get Up, выпущенного в 2023 году. Композиция выделяется динамичным ритмом и энергичным звучанием. На сегодняшний день семь песен NewJeans, включая «ETA», преодолели отметку в 400 миллионов прослушиваний на Spotify. При этом «OMG» и «Ditto» превысили 800 миллионов прослушиваний, а «Super Shy» и «Hype Boy» — 700 миллионов. Общее количество прослушиваний всех песен NewJeans на Spotify с момента дебюта группы превысило 6,7 миллиарда.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >