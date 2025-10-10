«ETA» NewJeans набрал 400 млн прослушиваний на Spotify

ⓒ ADOR

7 октября агентство ADOR объявило, что ещё один трек группы NewJeans преодолел отметку в 400 миллионов прослушиваний на музыкальной платформе Spotify. По состоянию на 5 октября, песня «ETA» набрала 413,2 миллиона прослушиваний. «ETA» — один из трёх заглавных треков второго мини-альбома NewJeans Get Up, выпущенного в 2023 году. Композиция выделяется динамичным ритмом и энергичным звучанием. На сегодняшний день семь песен NewJeans, включая «ETA», преодолели отметку в 400 миллионов прослушиваний на Spotify. При этом «OMG» и «Ditto» превысили 800 миллионов прослушиваний, а «Super Shy» и «Hype Boy» — 700 миллионов. Общее количество прослушиваний всех песен NewJeans на Spotify с момента дебюта группы превысило 6,7 миллиарда.