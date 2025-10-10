Ким Гон Мо вернулся на сцену после шестилетнего перерыва

ⓒ istar media

Певец Ким Гон Мо, приостановивший карьеру из-за обвинений в сексуальном насилии, вернулся на музыкальную сцену после шестилетнего перерыва с концертным туром по всей стране. По данным концертной продюсерской компании iStar Media, 29 октября Ким Гон Мо завершил первый концерт своего тура в зале KBS в Пусане. Это выступление, состоявшееся 27 октября, привлекло большое внимание, поскольку стало его первым камбэком за шесть лет. Продюсерская компания сообщила, что за несколько месяцев до концерта Ким Гон Мо переоборудовал личную студию, установив звуковую систему, аналогичную концертной, и интенсивно репетировал. Артист сильно нервничал и провёл три генеральные репетиции непосредственно перед выступлением. Он исполнил в общей сложности 27 своих хитов, включая «Луна в Сеуле (서울의 달)», «Бессонной ночью идёт дождь (잠 못 드는 밤 비는 내리고», «Прекрасная разлука (아름다운 이별)», «Одинокая любовь (혼자만의 사랑)» , «Предлог (핑계)», «Наша встреча была ошибкой (잘못된 만남)», «Speed» и т.д. Концерт значительно превысил запланированное время, поскольку певец дважды выходил на бис. В завершение выступления Ким Гон Мо расплакался, низко поклонился зрителям и некоторое время оставался на сцене неподвижным. В декабре 2019 года на Ким Гон Мо был подан иск по обвинению в сексуальном насилии над женщиной в баре. Предполагаемый инцидент произошёл в 2016 году. Певец прекратил творческую деятельность после предъявления обвинений, однако в 2021 году прокуратура сняла с него все обвинения. Во время судебного процесса Ким Гон Мо также пережил тяжёлый развод. Он зарегистрировал брак с пианисткой и композитором Чан Чжи Ён в октябре 2019 года, однако спустя три года пара рассталась.