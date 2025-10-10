G-Dragon выступил на стадионе Формулы-1 в Сингапуре

ⓒ Galaxy Corporation

3 октября G-Dragon выступил на сцене Гран-при Формулы-1 в Сингапуре. Выступление артиста состоялось перед аудиторией более чем 60 тысяч зрителей. Согласно заявлению агентства Galaxy Corporation от 7 октября, G-Dragon провёл выступление на сцене Padang Stage у городского автодрома Marina Bay Street Circuit в рамках Гран-при Сингапура Формулы-1 2025. Сингапурский Гран-при известен как первый в истории F1 ночной заезд. В этом году G-Dragon стал хедлайнером мероприятия вместе с певцом Элтоном Джоном. На концерт собралось около 65 тысяч зрителей. Когда артист вышел на сцену, фанаты громко скандировали его настоящее имя — Квон Чжи Ён, создавая невероятную атмосферу. G-Dragon исполнил свои хиты — “POWER”, “Home Sweet Home”, “One of a Kind” и другие, устроив полуторачасовое шоу. Он привлёк внимание публики сценическим образом, вдохновлённым автогонками: костюмом в стиле рейсера и аксессуарами с клетчатым флагом. Сейчас G-Dragon совершает свой третий мировой тур “Ubermensch”. Следующие концерты пройдут 20–21 октября в Осаке, затем в ноябре — в Тайбэе и Ханое, а в декабре — в Сеуле.