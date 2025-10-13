Спецвыпуск к празднику Чхусок «Верная Чхун Хян в мире K-POP»





Дорогие друзья, первый выпуск «Музыкального марафона» октября стал особенным, праздничным, ведь в эти выходные в Корее отмечали традиционный праздник Чхусок. В честь этого события ведущие Камила и Саша подготовили для слушателей необычный подарок: бессмертная классика «Повесть о верной Чхун Хян» прозвучала в новом формате! Ведущие не просто пересказали сюжет, а представили его в обновлённом виде, перенесённом в современный мир K-POP, и прочитали новую историю по ролям. Сказание о Чхун Хян и Мон Рёне обрело новые краски: герои оказались в индустрии айдолов, где любовь, верность и борьба за мечту сталкиваются с жестокими правилами шоу-бизнеса. На их пути к поставленным целям им мешают интриги, испытания и разлука, но всё это только укрепило силу их чувств.

Музыкальное сопровождение сделало повествование ещё ярче: самые популярные OST и хиты K-POP помогли слушателям прочувствовать весь драматизм и красоту этой истории. Чтобы слушатели полностью могли погрузиться в атмосферу повествования, по мере развития сюжета прозвучали: «New Love» в исполнении То Ёна (도영) и Чжэ Хёна (재현) из группы NCT U, песня группы Stray Kids «Бесконечная история» (끝나지 않을 이야기), композиция «Я лишь смотрю» (바라만 본다) певца Чон Сэ Уна (정세운) и другие песни.