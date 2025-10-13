Музыкальные новинки сентября 2025 года





Дорогие друзья, вот мы и попрощались с сентябрем окончательно, послушав музыкальные новинки этого месяца в эти выходные! И начали мы с новинки То Гён Су (도경수), которого мы знаем как участника EXO D.O и яркого сольного исполнителя и актера. Его новый сингл «DUMB» — это мощный коктейль из честных эмоций, драйвового рок-звучания и фирменного глубокого вокала артиста. В треке слышится ироничный вызов: «Да, может, это глупо, но что поделать?», и именно в этой дерзости рождается невероятная энергия.

Продолжила нашу рубрику новая песня виртуальных красавчиков PLAVE, которые по популярности в Корее уже обгоняют многих реальных айдолов. 15 сентября они выпустили корейскую версию песни «Hide and Seek» или «Прятки», ранее представленной в Японии. Это трек о юности и воспоминаниях, в которых чувства словно прячутся в игре в прятки. Сильный гитарный саунд и поэтичный текст создают атмосферу светлой ностальгии, а фирменная эмоциональность PLAVE делает песню особенно трогательной. То, что надо для осени!

Затем мы обратились к группе Gavy N.J, которая предстала на сцене в обновленном, пятом по счету составе. Новые участницы квартета представили ремейк песни «Happiness» своих предшественниц. Впервые эта композиция прозвучала ещё в ноябре 2005 года, а теперь, спустя 20 лет, она вернулась в новом варианте. Теперь она звучит современно, но при этом сохраняет те искренность и эмоциональность, за которые полюбился самый первый хит Gavy N.J. Песня «Happiness (2025)» словно мост между прошлым и настоящим, напоминает нам, что настоящие мелодии не подвластны времени.

В этом выпуске мы послушали и другие яркие музыкальные новинки сентября, среди которых песня Венди (웬디) из Red Velvet «Sunkiss», новый релиз NCT WISH «COLOR», композиция «ICONIK» от группы ZEROBASEONE, долгожданное возвращение герлз-группы MOMOLAND с треком «RODEO», а также трогательная песня трот-исполнителя Пак Со Чжина (박서진) «Пойдем со мной» (나랑 가요).



