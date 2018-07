Un documento sobre ley marcial podría implicar al ministro de Defensa

ⓒ KBS News





El Comando de Seguridad de Defensa, una unidad dependiente del Ejército, intentó intervenir presuntamente en asuntos políticos…



Sí. La investigación sobre el caso comenzó hoy lunes 16. Unos 30 fiscales e investigadores de la Fiscalía Militar integran el citado equipo, que se dividirá en dos grupos para investigar, por un lado, un documento redactado por el Comando de Seguridad de Defensa que consideraba imponer la ley marcial tras conocerse el fallo sobre la remoción de la ex presidenta Park Geun Hye y, por otro, la presunta vigilancia ilegal contra civiles en el caso Sewol, que también realizó dicha unidad de inteligencia militar.



Por si algunos oyentes no estuvieran al tanto, ¿tienes más detalles sobre este documento?



Sí. El documento proponía adoptar un decreto de urgencia en caso de que el Tribunal Constitucional dictaminara en contra de la destitución presidencial y si la ciudadanía usaba la violencia para ocupar Cheongwadae como protesta. Además, de agravarse la situación impondrían la ley marcial. El documento describe el número de efectivos, así como los equipos y las armas a usar. Al respecto, el equipo creado por el presidente Moon investigará al entonces jefe del Comando de Seguridad de Defensa, Cho Hyun Chun, sospechoso de haber ordenado redactar dicho documento; al ex ministro de Defensa, Han Min Koo y al ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Presidencia, Kim Kwan Jin, que fueron los primeros en tener noticias de ese documento en marzo del año pasado, cuando Park Geun Hye estaba en pleno juicio político.



Pero también podrían someter a interrogatorio al actual ministro de Defensa, Song Young Moo, ¿no?



Es que Song, durante nada menos que 4 meses -tras ser informado sobre el tema en marzo de este año- no tomó ninguna medida al respecto. Tan solo dijo que había solicitado una opinión jurídica de un experto externo, y en base a eso determinó que no era un asunto a investigar oficialmente. No obstante, ese experto externo, que ha resultado ser el presidente del Consejo de Auditoría e Inspección, Choi Jae Hyeong, dijo que el titular de Defensa solicitó su opinión al respecto, pero no un informe u otra explicación detallada, por lo que no tenía noción de que le hubiera solicitado una opinión profesional. El mandato del equipo de investigación finaliza el 10 de agosto, pero de ser necesario, podría ampliarse.