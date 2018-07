El Banco de Corea congela el tipo y revisa el crecimiento

ⓒ YONHAP News

El Banco de Corea decidió congelar el tipo de interés por quina vez consecutiva en el actual 1,5% durante una reunión de política monetaria celebrada el 12 de julio. Asimismo revisó ligeramente a la baja sus perspectivas de crecimiento para la economía coreana del 3% al 2,9% en 2018. Según el gobernador del banco de Corea, Lee Ju Yeol, los débiles datos de empleo fueron una de las principales razones que tomaron en cuenta para no alterar el tipo de interés de referencia. De hecho, el crecimiento interanual del empleo se mantuvo en junio en la línea de las 100.000 personas por quinto mes consecutivo, siendo el estancamiento laboral más prolongado desde la crisis financiera global de 2008. En esencia, dicho factor deriva de la reducción de empleo en la industria manufacturera tras las reestructuraciones del sector automovilístico y de astilleros, así como de la caída en la construcción de nuevas viviendas. Los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, agravados en los últimos meses por el duelo de aranceles, también han afectado a las perspectivas de crecimiento de la economía coreana. El problema es que ambos países representan un 40% del total de las exportaciones de Corea, y el conflicto comercial afectará directamente a la economía del país.





Parece que las dos mayores economías del mundo se han adentrado en una guerra comercial. Estados Unidos activó el 6 de julio los aranceles del 25% a los productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares. La respuesta de China no se hizo esperar y activó medidas similares por dicho valor. Ante las represalias de Beijing, Washington volvió a contratacar el 11 de julio, esta vez con aranceles del 10% por un valor de 200.000 millones de dólares. Así, los pronósticos para la economía coreana no resultan prometedores en el duelo de aranceles entre las dos potencias, pues Corea posee un alto volumen de exportación de bienes intermedios a China con destino al mercado estadounidense o viceversa. Es más, es posible que se desencadene una guerra comercial a nivel mundial. La gran pregunta es cuándo elevará el Banco de Corea el tipo de interés de referencia. Entre los siete integrantes del Comité Financiero del Banco de Corea una minoría apostó por subir el tipo de interés, dejando entrever el fin de los bajos tipos para normalizar la política monetaria. Algunos indican que el banco debería subir el precio del dinero ahora, pues el panorama del próximo año no es muy alentador, para tener margen de acción y poder bajarlo de que sea necesario. La ralentización del crecimiento económico ha dejado atado de pies y manos al Banco de Corea para revisar al alza el tipo de interés. Subir el precio del dinero perjudicaría el consumo y aumentaría el riesgo de insolvencia en la deuda de los hogares de Corea. No obstante, tarde o temprano, las autoridades monetarias coreanas tendrán que aumentar la tasa de interés para reducir la brecha de intereses con Estados Unidos. El gobernador del Banco de Corea, Lee Ju Yeol, dejó la puerta abierta a una subida de los tipos de interés en el segundo semestre del año.