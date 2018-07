La selección surcoreana busca nuevo entrenador

ⓒ YONHAP News

Acabó el Mundial de Rusia 2018, pero el sector futbolístico ya se prepara para el próximo torneo futbolístico. Muchas de las 32 selecciones participantes ya han empezado a buscar nuevo entrenador para los próximos años, si bien los equipos que cosecharon buenos resultados en Rusia considerarán mantener a sus entrenadores. En el caso de Corea del Sur, que no logró pasar a octavos de final en los dos últimos mundiales, busca una nueva figura para liderar la selección nacional de cara al Mundial de Catar 2022. Cabe recordar que el equipo nacional, bajo el liderazgo del entrenador surcoreano, Shin Tae Yong, fue eliminado en la fase de grupos, con una victoria y dos derrotas, si bien dejó boquiabiertos a todos los aficionados del globo al imponerse ante Alemania, cuatri-campeón mundial. Como posibles candidatos figuran Luiz Felipe Scolari, ex entrenador de Brasil, quien recientemente expresó su deseo de dirigir el equipo surcoreano, y Vahid Halilhodžić, ex seleccionador de Japón.