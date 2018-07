Las canciones que invitan a beber

En Corea hay un período en verano que recibe el nombre de “sambok”, que alude a los tres picos de calor de la estación estival. Ayer fue “chobok”, el primer pico de calor; el segundo será el 27 de julio y el tercero será el 16 de agosto. Antiguamente se decía que en estas fechas el arroz crecía más de un palmo y que una vez pasado el último pico de calor, se formaban los granos. En este período de máximo calor en que crecía el arroz, los campesinos descansaban bajo la sombra de los árboles y recargaban energía con comidas nutritivas y grasosas, como un buen caldo de pollo samgyetang. Pero esas comidas no estaban completas sin un buen licor. Y para hacer más apetitosa la comida y la bebida, cantaban canciones que expresaban el deseo de una vida larga y repleta de salud.

“Mansusan” (sijo) – Voz de Lee Jun Ah









Acabamos de escuchar el poema sijo musicalizado “La montaña Mansusan”. Esta canción habla del deseo de tener una vida larga y saludable después de beber licor hecho con agua del monte Mansusan, que simboliza “Diez mil años de vida”. Hay muchas otras canciones que invitan a beber, pero no todas son tan positivas como la que acabamos de escuchar. Existe una canción muy interesante en el pansori “La canción de Chunhyang”. El protagonista masculino Yi Mong Ryong asiste al banquete de cumpleaños del alcalde de Namwon vestido como un mendigo con ropas andrajosas, cuando en realidad es un inspector plenipotenciario del rey que está de incógnito para descubrir los abusos de los funcionarios. Por supuesto, a los nobles no les gusta nada compartir la mesa con un mendigo, pero lo toleran para mantener su imagen de funcionarios benevolentes. Yi Mong Ryong no se contenta con comer lo que le sirven sino que pide a una gisaeng que le cante una canción de invitación a beber. La gisaeng, disgustada por tener que cantar a un mendigo, le canta una maldición encubierta que dice: “Ojalá que cuando te lleves a la boca esta copa, permanezcas como te ves ahora durante diez millones de años.” A continuación escuchamos el pasaje de “La canción de Chunhyang” donde Yi Mong Ryong da a conocer su verdadera identidad y castiga con todo el peso de la ley a los funcionarios corruptos.

“La canción de Chunhyang” (fragmento) – Voz de Oh Jeong Sook









Jeong Cheol es citado siempre como uno de los literatos más talentosos del período Joseon. Sin embargo, tenía un gran defecto: le gustaba demasiado la bebida. A veces faltaba incluso a las reuniones de gabinete que el rey mantenía con sus ministros por sus excesos con el alcohol la noche anterior. Una vez el rey le dio una pequeña copa de plata y le ordenó que bebiera solo una vez al día. Sin embargo, cuenta la leyenda que Jeong Cheol agrandó la copa a martillazos hasta que la hizo el doble de grande. Como era de esperar de un escritor tan afecto al alcohol, escribió varias odas al licor. Una de ellas dice así: “Bebamos, bebamos otra copa. // Bebamos sin parar contando las flores // que cuando muramos, // sin importar que nos lleven cubiertos con una estera de paja // o sobre una carroza de flores escoltada por personas que nos lloran, // cuando nos internemos en el bosque de robles, nadie nos ofrecerá una copa // ni cuando brille el sol dorado, ni la luna plateada, ni cuando caiga la fina lluvia ni la nieve espesa. // ¿De qué servirá entonces lamentarse cuando el viento silbante sople sobre nuestra tumba?”. El poema se llama “Jangjin jusa” e invita a disfrutar del alcohol mientras podamos, pues una vez muertos, nadie se acercará a ofrecernos una copa. El poema fue transformado en la siguiente canción:

“Tomemos una copa” – Voz de Cho Sun Ja