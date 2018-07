Patrimonio Cultural de la UNESCO: Templo budista Buseoksa

ⓒ YONHAP News

Fundado por el gran maestro Euisang daesa durante el reino de Silla, el templo Buseoksa acoge la segunda mayor cantidad de tesoros culturales después de Bulguksa en Gyeongju.

Cuando hablamos de este monasterio budista, no podemos dejar de referirnos a una legendaria historia de amor entre su fundador y la señorita Seonmyo nangja. Ella pertenecía a la casa de huéspedes donde se alojaba Euisang cuando estudiaba en la dinastía china Tang. Seonmyo se enamoró de Euisang enloquecidamente, pero él ignoró sus sentimientos de amor intencionalmente, pues entonces ya había decidido a convertirse en monje budista. Aunque su amor no fue correspondido, Seonmyo le acompañó en su viaje de regreso a Silla después de transformarse en un dragón, para proteger el barco que le llevaba a su país natal. Asimismo, fue de gran ayuda cuando Euisang trataba de fundar el templo. En aquel entonces, el joven monje estaba en dificultades ya que había muchos ladrones que robaban los materiales de construcción. Ante esta situación, Seonmyo se convirtió en una gran roca y amenazaba a los ladrones, sobrevolando por encima de sus cabezas para espantarlos. Si no fuera por ella, dicen que Euisang no podría haber construido el templo. Desde luego es una leyenda difícil de creer. Pero ¿quién sabe si la historia es real? El nombre del templo ‘Buseoksa’ en sí quiere decir ‘roca voladora’. Además, en las proximidades del templo se ubica un pabellón llamado Seonmyogak, que dicen fue erigido para consolar el alma de Seonmyo, quien se entregó por completo e hizo todo lo posible por su amado.





El mayor orgullo del templo Buseoksa sería, sin duda, el pabellón Muryangsujeon, la zona principal de este monasterio, designado tesoro Nº18. Junto con el Geukrakjeon del templo Bongjeongsa, se considera una de las mejores construcciones de madera coreanas, no solo por su belleza arquitectónica sino también por la peculiar distribución espacial de este monasterio budista. Sus dependencias, construidas sobre la cuesta del monte Bonghwang, están todas orientadas hacia el Muryangsujeon.

Para llegar a dicho pabellón desde Iljumun, la primera puerta de entrada al templo, hay que subir un total de nueve escalones de piedra, separados entre sí por cierta distancia. En el budismo, se cree que estos escalones conducen al paraíso y conseguir llegar al pabellón Muryangsujeon, al final de la escalera de piedra, simboliza la llegada al paraíso.

Muryangsujeon alberga la estatua de buda Amita yeoraejwasang designada tesoro Nº45, también conocida por el nombre de Muryangsubul, que significa “Buda con vida eterna y sabiduría indefinida”. El patio frente al pabellón principal de Buseoksa resulta muy acogedor y el paisaje que desde allí se divisa es particularmente espectacular durante un atardecer rojo.