El Gobierno rebaja la proyección de crecimiento nacional

Durante una reunión ministerial de Economía del miércoles 18, presidida por el vice premier de Economía y ministro de Economía y Finanzas, Kim Dong Yeon, el Gobierno anunció la orientación económica para el segundo semestre de 2018, rebajando la proyección de crecimiento nacional del 3% al 2,9% para este año, y del 2,9% al 2,8% para el próximo. Al mismo tiempo, rebajó sus previsiones para gran parte de los principales indicadores económicos. La tasa del PIB nacional bajó del 4,8% al 4%, mientras que la del consumo privado también cayó un 0,1% hasta quedar en el 2,7%. Las de inversión y empleo cayeron a un margen aún mayor. El Gobierno estima que la inversión en instalaciones y equipos crecerá un 1,5%, mientras que, a finales del año pasado, preveía un aumento del 3,3%. Asimismo, la estimación de nuevas contrataciones laborales cayó de 320 mil a 180 mil al mes.

Muchos matizan que era esperable que el Gobierno rebajara su proyección de crecimiento para este año, pues los indicadores económicos venían señalando desde finales del año pasado que la economía seguía una tendencia descendente en todos los sentidos, sobre todo en términos de empleo. No obstante, el Ejecutivo suscitó controversias entre los analistas en cuanto a las perspectivas económicas, al sostener hasta hace poco que la economía surcoreana mantenía una constante tendencia a la recuperación. Lo cierto es que la exportación en el primer semestre del año aumentó un 6,6% en términos interanuales, principalmente gracias a la buena marcha del sector de semiconductores. El consumo privado también mejoró, pero en gran medida esa mejora se achaca a las compras en mercados extranjeros, y por tanto no ha ayudado mucho a impulsar el consumo interno. El Gobierno cree que la actual coyuntura obedece a problemas estructurales, tales como la falta de inversión en el sector constructor, que durante varias décadas fue uno de los principales motores de crecimiento para Corea, y también por la reducción de la población económicamente activa. Sin embargo, se estima que la situación se agravará si no se consigue revertir la tendencia a la baja, por lo que planea incrementar a más de un 7% el gasto público a lo largo del año próximo, en espera de estimular la economía.