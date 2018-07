Tren del cielo, monorriel que atraviesa la ciudad de Daegu

ⓒ YONHAP News

El Metro es bueno porque es rápido, pero lo malo es que lo único que vemos fuera de las ventanillas es el túnel oscuro. Los autobuses o taxis no tienen esa desventaja, pero paran en cada semáforo y contaminan mucho. Pero la ciudad de Daegu cuenta con un medio de transporte sin las debilidades del Metro, el autobús y el taxi. Se trata del “tren del cielo”, que recorre sobre un monorraíl que forma parte de la red de Metro de Daegu desde abril de 2015, como la “línea 3”. Desde luego, 14 países del mundo operan trenes sobre monorraíles, incluyendo Japón y Emiratos Árabes Unidos, no como atracción turística sino como un medio de transporte cotidiano. Pero el de Daegu es el número uno de todos en cuanto a extensión, con un total de 24 km. El tren del cielo, que circula a 10 m de altura, permite ver disfrutar de una perspectiva de Daegu totalmente distinta, que uno no puede ver a ras del suelo. Pero aunque el tren del cielo se integra en la red de transporte público de Daegu, la mayoría de las personas que toman la línea 3 del Metro de Daegu son turistas, pues atraviesa los lugares más famosos de la urbe. De todas las estaciones, la más transitada es la del mercado Seomun. Era uno de los tres mercados más importantes del país en la época de Joseon, y actualmente, es el mayor de toda la provincia de Gyeongsang del Norte, con miles de locales. Ni siquiera la mitad del día alcanzaría para visitar cada rincón de este mercado tradicional. Seomun es también famoso entre los gourmets que andan en busca de delicias tradicionales, baratas pero no por eso de mala calidad. El plato más popular de este mercado son los fideos kalguksu caseros, con una buena cantidad de caldo y otras guarniciones, acompañados con un cuenco de arroz blanco mezclado con cebada.





Si ya han llenado el estómago con los fideos, ¿por qué no dirigirnos a Dalgubeol-daero 450 gil, también conocido como el “camino homenaje a Kim Kwang Seok”? Fue apodado así porque el difunto cantante nació y vivió en el vecindario. Kim era uno de esos “verdaderos artistas” que consolaban con sus canciones la tristeza y los dolores de la vida. Entre sus canciones más famosas se incluyen: “A la edad de treinta años”, “Carta de un soldado”, “Aunque te quería”, “Aquellos días” y “La historia de una pareja de sesenta”. Kim falleció en 1996, con 33 años de edad.

Posteriormente, visitaremos el lago artificial Suseong, que originariamente fue un estanque para agua de uso agrícola en el año 1925, pero ahora se ha convertido en uno de los lugares más románticos para las parejas en Daegu. De día es igual de bueno, pero de noche, además, pueden disfrutar de un espectáculo de fuente de agua, y también navegar por el lago en un ferri que opera hasta altas horas de la noche.