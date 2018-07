Samsung y trabajadores víctimas de leucemia

ⓒ KBS News





Es un tema de interés no solo nacional, sino también internacional, el pleito entre Samsung Electrónica y algunos de sus trabajadores -víctimas de leucemia- que alegan haber contraído esta enfermedad en sus fábricas de semiconductores. El 23 de julio se ha dado a conocer que podría estar próximo un acuerdo, ¿verdad?





Efectivamente. Al respecto, las partes -es decir Samsung y Banollim, la organización que representa y defiende a las personas que tienen leucemia por trabajar en las plantas de chips de dicha compañía- aceptaron someterse a un arbitraje, proceso que comenzará formalmente el martes 24 y continuará por unos dos meses.





Pero, la controversia por la relación entre las fábricas de semiconductores de Samsung y la incidencia de leucemia entre sus empleados no es nada nuevo, ¿verdad?





No. En primer lugar, hubo sospechas relacionadas desde hace mucho. No obstante, el hecho que agudizó la controversia fue la muerte por leucemia aguda de Hwang Yoo Mi, empleada de la fábrica de Giheung de Samsung Electrónica, en marzo de 2007. Entonces se plantearon a gran escala dudas sobre la insalubridad de las plantas de semiconductores de dicha empresa y surgieron denuncias y testimonios de otros trabajadores de Samsung con síntomas similares, por lo que el caso captó gran interés a nivel social. Así, en noviembre de ese mismo año, se estableció la organización no gubernamental Banollim o Comité para la búsqueda de la verdad sobre la leucemia contraída por un colectivo de trabajadores de Samsung y para la promoción de los derechos laborales básicos. El dato que presenta esta ONG es que ascienden a 160 las personas que aseguran que adquirieron leucemia u otros tipos de cáncer por trabajar en dichas fábricas de semiconductores y de artefactos eléctricos y electrónicos, de los que unos 60 ya fallecieron.





El hecho de aceptar un arbitraje ya supone es un cambio de actitud radical por parte de Samsung, máxime considerando su conducta de años anteriores, ¿no?





Definitivamente, ya que nunca antes reconoció la conexión entre las condiciones laborales de sus fábricas y la salud de sus empleados, aún aceptando ofrecer indemnizaciones a quienes presentaban demandas en su contra con alegaciones de que la enfermedad que padecían la habían adquirido por trabajar en una de sus plantas. Dicho esto, podría estimarse que lo que ha obligado al gigante electrónico a ceder son los veredictos emitidos, tanto por varios tribunales, como por el Servicio de Compensación y Bienestar de los Trabajadores de Corea, que reconocen tal interrelación, así como el agudo interés que empezaron a mostrar la prensa extranjera y la sociedad académica internacional en este asunto.