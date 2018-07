Papá está extraño (5) 마음에 드세요?

Subtítulos

부동산 직원: 이 가게입니다. 어떠세요, 마음에 드세요?

Empleado de la inmobiliaria: Es este local. ¿Qué le parece? ¿Le agrada?





김말분: 테이블 한 두엇 놓으면

냉장고는 머리빡에다 이고 있어야 쓰겠구먼.

Kim Mal Bun: Tan solo con que pongan dos mesas

tendrán que sostener el refrigerador sobre el coco (cabeza).





Expresión de la semana

마음에 드세요?

Pronunciaciación: Mame d-seyó?

Traducción: ¿Le agrada?





Explicación gramatical

“마음에 드세요?” pregunta el agente de bienes raíces a sus clientes, con el sentido de ‘¿Le agrada? o ‘Les agrada?’, ya que el idioma coreano no hace diferenciaciones de género ni de número. Esta frase sirve para averiguar la opinión de otra persona, para saber si está conforme o contento con algo. La primera palabra que la compone es ‘마음’, sustantivo que en castellano equivale a: alma, corazón, sentimiento, mente, voluntad, gusto e incluso puede referirse a ‘personalidad’ o carácter.

‘마음에 드세요?’ es una pregunta cuya traducción literal es ‘Entra a su corazón?’ , pues se compone con el sustantivo ‘마음’ y el verbo ‘드세요’. La forma básica de este verbo es ‘들다’, y posee diversos sentidos, siendo uno de ellos ‘entrar’. Por esta razón, al decir ‘마음에 드세요?’ nos estamos refiriendo a que algo o alguien ha entrado en el corazón de la persona a la que dirigimos esta pregunta, pudiendo aludir también al enamoramiento o que algo o alguien nos agrada.

Cuando alguien nos pregunta ‘마음에 드세요?’, la manera más simple de contestar será diciendo ‘네 (Sí)’ o ‘아니요 (No)’. Una versión más completa de esta respuesta es ‘네, 마음에 들어요 (Sí, me gusta)’ o bien, si queremos expresar lo contrario alegaremos ‘아니요, 마음에 안 들어요’. En este último caso, interponemos la partícula negativa ‘안’. Con ‘아니요, 마음에 안 들어요’ estamos diciendo ‘No, no me gusta’.

En esta misma línea, para construir la expresión opuesta a ‘마음에 드세요?’ también usamos esta partícula negativa en el medio de la frase original. Consecuentemente construiremos: ‘마음에 안 드세요?’, lo cual significa: ‘No le agrada?’

Por último, ‘마음에 드세요?’ es una pregunta perteneciente al registro semiformal. Según el máximo nivel de respeto diremos: ‘마음에 드십니까?’, en tanto que para el nivel informal de tuteo enunciaremos: ‘마음에 들어?’