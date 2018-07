DESCENDIENTES DEL SOL (Telenovelas coreanas, cuarta parte)

Descendientes del Sol se emitió del 24 de febrero al 14 de abril de 2016. Narra la historia de amor entre Gang Moyeon y Yu Sijin, así como la lucha que ambos realizan como profesionales, la primera como médico y el último como militar. La primera parte de la historia se desarrolla en un lugar fuera de Corea, un país ficticio llamado Urq, en el que permanecen Sijin como jefe de una unidad para guerras especiales del Ejército surcoreano y Moyeon como líder de un grupo de médicos voluntarios.





Como en muchas otras historias de amor de este mundo, sobre todo en cine y televisión, el amor entre los personajes de la serie Descendientes del Sol aumenta a partir de eventos extraordinarios que les permiten confiar más el uno en el otro. En esta telenovela, el acontecimiento que sirve como detonante en la relación entre los personajes es el terremoto que se produce en Urq, catástrofe que obliga a Moyeon a extender su estancia en ese lugar y a Sijin a regresar allí tras haberse reincorporado a su división en Corea. También es en esta situación que la profesionalidad, tanto de Moyeon como médico, como de Sijin como militar, brilla al concentrarse ambos en las labores que corresponden a cada uno. Asimismo es en las escenas posteriores al terremoto que Moyeon y Sijin se dan cuenta de que pese a todo no es tan grande la diferencia de convicciones que al comienzo actuaba como impedimento de su amor, al ser ella una doctora que cree fielmente que no hay valor más importante que la vida, y él un militar que en casos inevitables tiene que matar.





La segunda parte de la historia de amor entre Moyeon y Sijin empieza cuando ambos regresan a Seúl de Urq. Pero las dificultades continúan para esta pareja, hasta que llega una separación forzada al emprender Sijin una expedición secreta al exterior sin fecha fija de retorno. De este modo comienza una larga espera para Moyeon, una espera que lamentablemente acaba con la noticia de que Sijin falleció mientras ejecutaba una misión. Así la vida de Moyeon da nuevamente un giro, pues para consolarse de la pérdida empieza a participar por periodos breves en programas de voluntariado en el extranjero. Lo que no anticipa es que en uno de esos viajes como médico voluntario de un organismo internacional vivirá el más grande de los milagros: ver a Sijin aparecer como un espejismo en medio del desierto. Pues resulta que después de ser tomado de rehén por unos terroristas, perdió contacto con Corea y todos le dieron por muerto. Sin embargo logró escapar para volver a la mujer de su vida.





Una curiosidad sobre el rodaje de la serie Descendientes del Sol es que al contrario de lo que muchos telespectadores creyeron al principio, las escenas ambientadas en el país ficticio de Urq no fueron filmadas en el extranjero, sino en una localidad de la región montañosa de la provincia de Gangwon en Corea. También es interesante buscar los cameos que famosas estrellas hicieron en esta producción, como las de los actores Lee Gwang Su y Yoo A In. Otro punto a destacar y que no puede dejarse a un lado es la banda de sonido original, que sin lugar a dudas es una de las más brillantes de toda la historia de la televisión surcoreana. En ella participaron varios talentosos artistas que gozan de gran popularidad, como las vocalistas Geomi, Yoon Mi Rae y Lyn, así como el rapero Mad Clown, el miembro del grupo JYJ Xia Junsu, el cantante K.Will y el grupo MC The Max.