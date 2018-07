Cambios en el Parlamento tras la muerte de Roh Hoe Chan

ⓒ KBS News

Cambios se ha producido en la Asamblea Nacional tras el suicidio del diputado Roh Hoe Chan del Partido Justicia, pues la coalición que esta formación integrna con el Partido Democracia y Paz perdió el estatus de grupo parlamentario, ¿verdad?





Así es, ya que sin dicho legislador, la coalición cuenta con 19 escaños, uno menos que los 20 que necesita para ejercer como grupo de negociación en el Parlamento. Por tanto, las formaciones con grupo parlamentario vuelven a ser tres: el oficialista The Minjoo, el conservador Libertad Corea y el Partido Futuro Bareun.





De modo sencillo, ¿qué significa perder el estatus de grupo parlamentario?





Significa que no podrá participar en temas relacionados con la administración general de la cámara legislativa. Por ejemplo, sin grupo parlamentario, un partido no puede presentar candidatos a jefes o secretarios de comités permanentes. Tampoco contará con asistentes de investigación para determinar políticas, que son funcionarios de apoyo en sus tareas legislativas. Pero, la mayor desventaja es que no puede tener más voz en la gestión de la Asamblea Nacional.





¿Este cambio podría afectar a la dinámica de poder dentro del hemiciclo?





Definitivamente afectará, sobre todo porque el partido en el poder esperaba el apoyo de la coalición entre el Partido Justicia y Democracia y Paz para sus proyectos de reforma, dada la similitud de intereses e inclinaciones entre ambos. Dicho de otro modo, el Ejecutivo y el oficialismo no podrán al impulsar sus reformas, ni enfrentarse solos al rechazo y a las críticas de las dos fuerzas derechistas que cuentan con grupo parlamentario: Libertad Corea y Futuro Bareun.