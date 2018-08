65º aniversario del Acuerdo de Armisticio de Corea

ⓒ YONHAP News

El 27 de julio hace 65 años se firmó el Acuerdo de Armistico de Corea con el que el fuego cesó en estas tierras. El hecho es de por sí uno de los más decisivos en la historia contemporánea de Corea, sin embargo en estos momentos guarda un significado aún más especial mientras madura un ambiente de diálogo en la península coreana y se alude a la posibilidad de sustituir ese armisticio por un sistema de paz duradera mediante la declaración del fin oficial de la Guerra de Corea.

El Acuerdo de Armisticio de Corea fue establecido el 27 de julio de 1953. Los plenipotenciarios que lo firmaron fueron el comandante de las fuerzas aliadas de las Naciones Unidas, Mark Clark, el comandante supremo del Ejército Popular de Corea del Norte, Kim Il Sung, y el comandante de las fuerzas de refuerzo de China, Peng Dehuai. Así, se interrumpió el conflicto bélico que se había desatado el 25 de junio de 1950.

Un armisticio, según el diccionario, es la suspensión de hostilidades pactada entre pueblos o ejércitos beligerantes y técnicamente no es considerado como el final de una guerra. Dicho esto, cuando el Acuerdo de Armisticio de Corea se concretó, nadie imaginaba que se mantendría por más de medio siglo. La gente que abandonó sus casas y pueblos natales pensaba que esa situación terminaría pronto y que podría retomar la vida anterior al conflicto bélico en no mucho tiempo, mientras que las familias que quedaron separadas por la guerra no dudaron de que se reunirían lo antes posible. Trágicamente la realidad les traicionó y sus anhelos se frustraron, quedando la morriña y la separación familiar como una triste herencia que pasó de la generación de la guerra a las siguientes.

Considerando estos antecedentes, destaca cómo el panorama actual de la península coreana ha cambiado 180 grados respecto al pasado, incluso respecto a los años más recientes. Ahora claramente se percibe una atmósfera favorable y menor tensión, aunque las negociaciones de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos avancen con lentitud. En este contexto, se plantea también la posibilidad de poner punto y final a la Guerra de Corea, perspectiva que empezó a adquirir fuerza con la Declaración de Panmunjeom que los mandatarios de las dos Coreas emitieron en la cumbre de abril, acordando proclamar el fin oficial de la Guerra de Corea dentro de 2018 y reemplazar el Acuerdo de Armisticio por un tratado de paz, así como con la declaración conjunta de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos que reafirmó el anterior objetivo.

Por lo pronto y no obstante preocupa profundamente la dilatación de las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington, así como el pronóstico de que el tira y afloja entre ambos países podría prolongarse. Y la pregunta que está en el aire es si declarar el fin oficial de la Guerra de Corea dentro del presente año será posible y si Corea del Sur y el presidente surcoreano Moon Jae In podrá seguir cumpliendo un papel central en este entorno.