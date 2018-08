Byeonsan (Atardecer en mi pueblo natal)

“Sobre los recuerdos que queremos borrar pero que a la vez nos nutren...”





Director: Lee Joon Ik

Elenco: Park Jeong Min, Kim Go Eun

Género: Drama

Página web: -

Duración: 123 minutos

Año de estreno: 2018





Argumento

Haksu tuvo una infancia triste y una adolescencia difícil debido a su familia, en concreto por culpa de su padre, que despilfarró lo poco que tenían en juegos al azar, que fue un mujeriego empedernido y que ni siquiera acudió al funeral de su esposa -es decir, la madre de Haksu- por estar escapando de la Policía por una falta que había cometido. Debido a estos antecedentes, Haksu no tuvo ningún remordimiento ni sintió la mínima pena al dejar su pueblo natal y alejarse de su padre. Ahora, vive en Seúl y está relativamente satisfecho con su vida, aunque vive en un cuartucho de mala muerte y debe realizar trabajos temporales mal pagados para mantenerse, y para seguir intentando triunfar como rapero en la industria musical.





Lamentablemente la suerte no está del lado de Haksu, y la peor frustración la saborea cuando queda eliminado en la primera etapa en una famosa audición televisiva de rap por sexto año consecutivo. Encima, en ese momento recibe una llamada de una vieja amiga, Seonmi, que le pide que regrese pronto a su pueblo natal. Haksu no desea por nada del mundo volver a ese lugar, sin embargo no tiene otra, y llega finalmente al vecindario que tanto odiaba. Y allí ocurre todo lo que más quería evitar: recordar el pasado. Entonces, Haksu intenta abandonar el pueblo lo antes posible, pero hechos inesperados le retienen...









Comentario

Cualquiera tiene experiencias del pasado que querría borrar o que desearía nunca hubiesen ocurrido. Y es ese “pasado oscuro” que uno preferiría no incluir en sus recuerdos el que el director Lee Joon Ik saca a relieve en su nueva película Byeonsan o Atardecer en mi pueblo natal sobre un rapero underground desconocido, que se ve obligado por las circunstancias a regresar a la ciudad donde nació y creció y se enfrenta a un pasado que intentaba olvidar.





Byeonsan o Atardecer en mi pueblo natal es la última película de la “trilogía sobre juventud” del director Lee Joon Ik, la tercera de la serie después de Dongju: El retrato de un poeta sobre el poeta Yun Dong Ju y Un anarquista de la colonia sobre el independentista Park Yeol. Mientras que Dongju versaba sobre la impotencia de la juventud en una era en la que la patria estaba sometida, y la historia de un joven poeta que intentó superarla con su pluma, y Un anarquista de la colonia sobre la rebeldía y la osadía de la juventud mediante un personaje que se las ingenió para revelarse ante los dominadores, la película Atardecer en mi pueblo natal muestra la cara desnuda de la juventud que, aunque bochornosamente frágil, brilla en todo momento simplemente por ser joven, bien valga la redundancia.





En el film Atardecer en mi pueblo natal, es posible comprobar una vez más la capacidad del cineasta Lee Joon Ik como director, que a lo largo de su carrera fascinó al público y a la crítica con una filmografía de lo más variada y obras impecables, así como estéticamente destacables, que incluyen tanto películas de época como cintas ambientadas en la era actual. Dicho esto, Atardecer en mi pueblo natal podría ser considerada como la película más contemporánea de Lee Joon Ik al retratar la juventud de hoy usando inteligentemente como soporte el hiphop y el rap, considerados dos de los géneros musicales más aclamados por los jóvenes en estos momentos, y que se caracterizan por sus versos producto de confesiones y creaciones líricas autobiográficas de los artistas.





No cabe duda que Atardecer en mi pueblo natal es una película bien hecha y que vale la pena ver. Sin embargo y aún así, hay algo en el film que molesta. Y es la excesiva insistencia en la vida en comunidad, la importancia de la colectividad y los lazos familiares. En la primera mitad, el personaje central -Haksu- es un joven extremadamente individualista y su comportamiento es perfectamente comprensible, dado el pasado que vivió con un padre que solo le causó problemas y en un pequeño pueblo que tácita o abiertamente le presionaba para que aguantara o entendiera a su padre solo por ser su padre. En esta parte, la cinta enfatiza que Haksu es un individuo, más allá de ser hijo, amigo o miembro de una comunidad, y esta descripción es totalmente coherente, hasta que empieza la segunda mitad de la película, cuyas escenas comienzan a recalcar el típico mensaje sobre los valores universales, como la solidaridad, la comunidad y la familia. Mensaje que al final Haksu acepta y obedece. No obstante, la transición de Haksu de un joven individualista a otro que prioriza la familia y la vida en comunidad por encima de su felicidad personal es muy poco convincente. Es como si la película quisiera educar al público en que esos valores son importantes y que el ser humano es un animal social y no puede vivir solo. Pero aquí surge una duda: ¿No es una actitud dogmática insistir en que todos tengan los mismos valores? ¿No habrá personas que se sientan realmente incómodas llevando una vida en comunidad, máxime en la era actual, donde son comunes las pesadas cerraduras en las puertas y el anonimato en la ciudad? En efecto, es un punto a reflexionar.