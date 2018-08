EEUU no pagó por la repatración de los restos de soldados

ⓒ KBS News

Se decía que la repatriación de los restos de soldados acordada en junio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, se retrasaba porque Pyongyang exigía una compensación económica, sin embargo Washington asegura que no hubo dinero de por medio, ¿verdad?





Así es. Primero el Departamento de Estado declaró que Corea del Norte no pidió dinero y que no se entregó ninguna recompensa económica a ese país por repatriar los restos de 55 soldados estadounidenses fallecidos durante la Guerra de Corea. Y lo mismo dijo la DPAA, la Agencia de Recuento de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate de Estados Unidos, a cargo del traslado y la identificación de los restos. Esta entidad afirmó que su país no paga por los restos de estadounidenses fallecidos en el exterior, si bien la nación que accede y procede a la repatriación tiene derecho a solicitar la cobertura de los gastos generados en el proceso de búsqueda y envío de restos.





Entonces, ¿los cerca de 22 millones de dólares que Washington entregó al régimen de Pyongyang al repatriar los restos de 630 estadounidenses entre 1990 y 2005 también fueron para cubrir los gastos de excavación y el traslado?





Efectivamente. Específicamente Estados Unidos ofreció a Corea del Norte unos 35.000 dólares por fallecido. Más tarde, transfirió a Corea del Norte otros 28 millones de dólares para las excavaciones conjuntas que ambos países llevaron a cabo entre 1996 y 2005.





Aunque esta vez dilató, la repatriación de los restos de soldados estadounidenses se concretó como habían acordado Trump y Kim Jong Un. ¿Contribuirá este gesto a acelerar las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Corea del Norte?





La opinión generalizada es que sí contribuirá o que al menos es una señal positiva para que las dos naciones den un paso hacia la siguiente fase en el proceso de desnuclearización, sacando las conversaciones del actual estancamiento.