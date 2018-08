La recitación de poemas e historias

En estos días la gente no lee libros o poemas en voz alta salvo si recitan en público. Sin embargo, en tiempos antiguos la lectura era una actividad que se realizaba en voz alta y no en silencio. Cuando se lee en voz alta, es natural que las frases se vuelvan rítmicas y suenen como una canción. En el pansori “La canción de Chunhyang” hay un pasaje en el que el joven noble Lee Mong Ryong lee un libro como si fuera una canción de amor. El joven se enamora a primera vista de la bella Chunhyang, la hija de una gisaeng o cortesana, y queda con ella para ir a visitarla a la noche. Por la tarde se sienta a estudiar, pero no puede concentrarse porque su mente se empecina en volar hacia la muchacha que acaba de conocer. Entonces comienza a leer en voz alta, pero las palabras adquieren nuevos significados y el texto se transforma en una canción de deseo y añoranza de Chunhyang.

“La canción de Chunhyang” (fragmento) – Voz de Sung Woo Hyan





A juzgar por la habilidad del joven Lee Mong Ryong en adjudicar sentidos amorosos a los ideogramas del libro que lee en voz alta, se ve que conocía al dedillo el significado original de las palabras y las frases del libro. El pasaje, además de ser humorístico y romántico, demuestra que Lee Mong Ryong no es solo un joven cegado por el amor sino un hombre de estudios capaz e inteligente. Por eso en la historia, a pesar de ser tan joven, Lee Mong Ryong aprueba los exámenes para acceder a la administración pública y se convierte en un inspector secreto del rey que salva a Chunhyang de morir en la cárcel al final de la historia. Se llama “sichang” a la práctica de poner música y ritmo a los poemas para convertirlos en una canción, que es lo que hace el joven Lee Mong Ryong. A continuación escuchamos una pieza de “sichang” que se llama “Gwangsanyungma”. El autor del poema fue un estudioso llamado Shin Gwang Su y con esta rima obtuvo el segundo puesto en los exámenes oficiales para seleccionar a los funcionarios públicos. El poema gustó tanto en su época que se convirtió en la canción favorita de las gisaeng o cortesanas de Pyongyang.

“Gwansanyungma” (sichang) – Voz de Kim Wol Ha





Ahora conoceremos cómo suenan las historias en prosa cuando son recitadas. El estilo de recitación de historias de Seúl y la región de Gyeonggi recibía el nombre de “songseo송서”. De las muchas piezas de “songseo” que hubo, la más conocida es la recolección de historias cortas “Samseolgi” 삼설기. La historia que da nombre a la recopilación habla de tres estudiosos confucianistas que fueron llevados prematuramente al otro mundo por error. Admitiendo su equivoción, el dios del mundo de los muertos prometió compensarles haciendo realidad cualquier deseo que pidieran en su próxima vida. Uno de ellos quiso convertirse en un gran héroe y el segundo ser un ministro de alto rango. El problema fue el deseo del tercer estudioso. Dijo que quería nacer en el seno de una buena familia, recibir buena educación, ser buen hijo y buen padre y tener una vida larga sin enfermedades ni visicitudes. Al escucharle, el dios de los muertos se enfadó muchísimo y le regañó por ser tan pretencioso. La historia deja como enseñanza que llevar una vida tranquila y sin grandes sobresaltos es tanto o más difícil que ser un héroe o un gran ministro.

“Samseolgi” (songseo) – Voz de Lee Moon Won