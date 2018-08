ⓒ KBS News

Las dos Coreas coincidieron esta semana en realizar excavaciones conjuntas de restos humanos en la Zona Desmilitarizada y retirar las armas, tanto de los puestos de guardia en la frontera, como en el Área de Seguridad Conjunta en Panmunjeom. Así las autoridades militares de Corea del Sur y Corea del Norte acercaron sus posturas el 31 de julio en la novena reunión militar intercoreana entre generales. Sin embargo fracasaron en adoptar un comunicado de prensa conjunto.

De todos los temas abordados, los más destacables son los mencionados anteriormente. En cuanto a las excavaciones de restos humanos en la Zona Desmilitarizada, cabe saber que fueron acordadas ya en noviembre de 2007 en un encuentro bilateral de ministros de Defensa. Lamentablemente no hubo avances en las conversaciones pertinentes desde entonces. Las estimaciones indican que los soldados surcoreanos que fallecieron en la Zona Desmilitarizada totalizan unos 10.000 hombres y los estadounidenses unos 2.000. Pero sus restos no pudieron ser rescatados una vez finalizada la Guerra de Corea, al establecerse un amplio cinturón en medio de la península coreana partiéndola en norte y sur. Y tras la división ese espacio se convirtió en “tierra prohibida”, lejos del contacto humano, quedando allí restos de personas imposibles de ser reclamados en los últimos 65 años. En este contexto, el consenso intercoreano sobre la necesidad de las excavaciones conjuntas es significativo. Eso sí, no hay que olvidar que para que en efecto tales tareas se lleven a cabo en la Zona Desmilitarizada, deben antes existir garantías de seguridad de índole militar y ser retiradas las minas enterradas en ese lugar.

La retirada de armas de los puestos de guardia, en tanto, promete ser el primer paso para convertir la Zona Desmilitarizada en un verdadero espacio sin presencia de equipamiento bélico y a la larga en un símbolo de paz. Es importante tener en cuenta que el Acuerdo de Armisticio de Corea prohíbe la permanencia en dicha área de efectivos armados. Sin embargo, tanto Corea del Sur como Corea del Norte tienen desplegados pelotones con artillería pesada, uno por cada puesto de vigilancia, con el nombre de “policía civil”. De ahí que persiste la amenaza de que fricciones armadas imprevistas se produzcan. Es más, en el pasado ya hubo varios casos de enfrentamientos impulsivos que evolucionaron en choques más graves.

Por último, sobre la eliminación de armas del Área de Seguridad Conjunta, se informa que dicha propuesta partió primero de Corea del Norte. Por Área de Seguridad Conjunta se conoce el cinturón que se extiende sobre la línea de demarcación militar en Panmunjeom. Se extiende unos 800 metros de este a oeste, y unos 600 metros de norte a sur, y es donde se ubica la sala de reunión del Comité de Armisticio. Un punto a aclarar es que teóricamente el Acuerdo de Armisticio estipula que la Policía debe encargarse del control de seguridad en dicho lugar, mas no obstante allí hay desplegadas tropas tanto del Sur como del Norte. En realidad, el Acuerdo de Armisticio sí permite que las dos Coreas tengan presencia militar en el Área de Seguridad Conjunta, solo que limita esa presencia a un número de efectivos equivalente a un pelotón o menos y a la posesión solo de pistolas o de equipos de artillería de menor potencia. Sin embargo, actualmente el total de efectivos militares que Corea del Sur y Corea del Norte tienen estacionados en esa zona equivale al de un batallón.