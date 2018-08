Mega plan de inversiones de Samsung

ⓒYONHAP News

Samsung presentó esta semana un mega plan de inversiones con tres objetivos específicos: consolidar las bases de crecimiento para el futuro, compartir sus experiencias sobre innovación tecnológica y promover la cooperación simbiótica.

En primer lugar, para preparar las bases de crecimiento para el futuro, Samsung invertirá 180 billones de wones durante los próximos tres años, contratará directamente a 40.000 nuevos trabajadores, fomentará las industrias del futuro e inyectará mayor capital en el desarrollo de las ciencias básicas. En concreto, los campos a los que serán destinados los 180 billones de wones anunciados por el conglomerado son producción de dispositivos de visualización y diseño y fabricación de semiconductores, así como áreas relacionadas con la Industria 4.0, entre ellas inteligencia artificial, comunicación móvil 5G y bioingeniería.

En cuanto a compartir con otros sus experiencias en innovación, Samsung impartirá cursos de desarrollo y manejo de softwares a 10.000 jóvenes en los próximos cinco años, además de iniciar un programa de apoyo a startups y también de fomento de proyectos abiertos de innovación tecnológica. Y para promover la cooperación simbiótica, la firma ayudará a otras compañías más pequeñas para que puedan disponer de fábricas inteligentes, al tiempo de intensificar su programa de apoyo a sus proveedores y empresas colaboradoras.

El plan de inversión de Samsung es una grata noticia para la economía surcoreana, que atraviesa por un momento difícil debido al estancado ritmo de crecimiento, el desempleo, las condiciones poco favorables a rebajas de tipos de interés y el complicado panorama internacional, que en nada beneficia a las exportaciones. Sin embargo, muchos critican que el plan lo presentó Samsung no por voluntad propia, sino para cumplir con las exigencias del Gobierno. En todo caso y sea cual fuere el contexto en el que se trazó dicho plan de inversión, no cabe duda de que inyectará cierta energía y dinamismo en la economía nacional. Aparte, para Samsung invertir 180 billones de wones no le será nada excesivo, dada su gran capacidad financiera. Datos oficiales provistos por Samsung ilustran que el conglomerado posee unos 85,7 billones de wones en efectivo y obtiene trimestralmente un total aproximado de ganancias de 15 billones de wones.