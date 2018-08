“Un juicio que duró 6 años y que denunció el más atroz crimen de guerra cometido por Japón”

Argumento





Mun Jeongsuk es una mujer empresaria. Tiene una agencia de viajes en Busan para turistas japoneses y hace todo por dinero. Incluso ofrece clandestinamente turismo sexual a sus clientes concertando citas para los que están interesados en visitar prostíbulos de alta clase. En un momento debido a una denuncia de una de sus empleadas, Jeongsuk es amonestada por la Policía y el Gobierno local e incluso se ve obligada a cerrar temporalmente su negocio. Y a Jeongsuk, que no tiene trabajo pero sí mucho tiempo, una amiga -otra influyente empresaria local- le aconseja ayudar en el Consejo para las víctimas de la esclavitud sexual en Busan; propuesta que al final acepta asumiendo el cargo que le ofrecen, de presidenta del mismo.





Al comienzo Jeongsuk realiza el trabajo del consejo por pura obligación. Sin embargo, su actitud y su vida misma cambian drásticamente al enterarse de que Jeonggil, la mujer que lleva trabajando como criada durante décadas en su casa y hacia quien siente aprecio, es una víctima de la esclavitud sexual impuesta por Japón...





Comentario





El tema de las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial ha sido tratado en reiteradas ocasiones en la televisión y el cine coreano. Sin embargo, muchas producciones no son libres de la acusación de que ilustran las atroces experiencias vividas por esas mujeres en el pasado de una manera demasiado sensacionalista o efectista, aunque es cierto también que la realidad superó la ficción y fue mucho más dura que cualquier escena de película.





En todo caso, la única manera de retratar el trauma de las víctimas de la esclavitud sexual no es representar adrede las barbaridades que experimentaron y esto lo demuestran dos películas: I Can Speak y Herstory -estrenadas respectivamente en 2017 y en junio de este año- que aún versando sobre el pasado y el presente de las víctimas de la esclavitud sexual, optan por no describir gráficamente lo vivido por esas mujeres en los llamados “centros de confort” para soldados japoneses. En particular, en Herstory, a diferencia de I Can Speak -que incluye un breve flashback del personaje central en el que se cuenta como fue arrastrada de niña al campo de batalla y obligada a servir sexualmente a soldados japoneses- no se muestra ni un fragmento de ese terrible pasado.





El largometraje Herstory del director Min Gyu Dong revive el caso real de las mujeres que iniciaron en 1992 el llamado “Juicio de Shimonoseki”, en el cual demandaron al Gobierno japonés ante los tribunales de ese mismo país y exigieron disculpas oficiales e indemnizaciones por la esclavitud sexual que el Ejército de Japón les impuso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea estaba bajo el dominio colonial nipón. Y lo que hace la cinta no es tanto enfocar la historia pasada de esas mujeres como esclavas sexuales, sino contar la lucha -lamentable infructuosa- que emprendieron para denunciar las barbaries que Japón cometió contra ellas y muchas otras mujeres en tiempos de guerra.





El argumento de la película Herstory se centra en el juicio que inician Jeongsuk y Jeonggil, junto con otras víctimas de la esclavitud sexual, contra Japón para pedir a ese país la disculpa y las indemnizaciones que se les debe por las atrocidades que cometidas contra ellas. Un juicio que en la vida real no fue exitoso al desembocar en decisiones no del todo favorables a las demandantes, pese al arduo proceso que se desarrolló en el que se sostuvieron 23 audiencias públicas durante seis años entre 1992 y 1998. En la película, el juicio termina igual que en la realidad, no obstante el film consigue dar a conocer una vez más la vida de las víctimas de la esclavitud sexual y el hoy, no solo de esas mujeres, sino de todas las mujeres cuyas vidas e integridades fueron pisoteadas en un contexto de guerra.





Es de reconocer que en términos narrativos o estrictamente cinematográficos, la película deja mucho que desear. Por ejemplo, el cambio que se produce en el personaje Jeongsuk, que se convierte de una empresaria superficial en una defensora de las víctimas de la esclavitud sexual, es muy poco convincente y carece de explicaciones. Sin embargo y aún así es meritoria esta cinta, que por encima de todo constituye un vívido testimonio sobre cómo la guerra afecta y trastorna la vida de las personas, especialmente de las mujeres, que son muchas veces las que más salen perdiendo, pero también sobre cuán importante es la solidaridad entre ellas para superar tales situaciones.





Director: Min Gyu Dong

Elenco: Kim Hee Ae, Kim Hae Suk

Género: Drama

Página web: -

Duración: 121 minutos

Año de estreno: 2018





Apto para mayores de 12 años