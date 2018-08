La desregulación financiera sobre los bancos virtuales

ⓒ YONHAP News

Los bancos virtuales comenzaron a operar hace un año en Corea, logrando una gran popularidad en sus inicios pero sin poder avanzar posteriormente debido a las regulaciones financieras. No obstante, esta situación podrá dar un giro. El presidente Moon Jae In propuso el 7 de agosto la necesidad de desregular la separación entre el capital industrial y el bancario, medida que busca flexibilizar las normativas, en particular las de los bancos en línea. Uno de los principios básicos de la industria financiera de Corea es restringir que el capital industrial tenga un alto porcentaje de participaciones en los bancos, con objeto de evitar que los conglomerados puedan utilizar su poder de influencia como accionistas para sus propios beneficios. En la actualidad, tanto el Gobierno como los partidos políticos ven con buenos ojos reducir dichos impedimentos que obstaculizan el desarrollo de los bancos virtuales. Se prevé que la desregulación financiera permitirá generar un círculo virtuoso al poder desarrollar nuevos negocios e impulsar la innovación en el sector de la tecnología financiera, así como crear más empleo y contruibuir al crecimiento económico.





Los bancos en línea aportan importantes ventajas, tales como mayor facilidad en la verificación de identidad, menores costes de gestión, solicitar préstamos sin tener que asistir de manera presencial a una sucursal bancaria y acceder a la cuenta desde cualquier lugar y momento, a través de los dispositivos móviles. No extraña pues, que los dos bancos íntegramente virtuales, K Bank y Kakao Bank hayan alcanzado una gran popularidad en Corea desde su lanzamiento en 2017. Los bancos tradicionales no se han quedado de brazos cruzados y han tenido que ir adaptándose a las nuevas necesidades de los clientes móviles. Motivo por lo cual se estima que la banca digital está contribuyendo a mejorar en general la industria bancaria y de servicios financieros. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La falta de capital es el principal obstáculo que impide el desarrollo de los bancos en línea. Pero no todos comparten la misma opinión. Los que están a favor de la desregulación citan ejemplos de otras naciones como China en donde se ha flexibilizado y Estados Unidos, en el que no existe tal normativa. En cambio, los opositores, indican que las condiciones del sector financiero de Corea son diferentes a las de esas naciones. Los grupos civiles y sindicatos del sector financiero critican que las familias propietarias de los conglomerados conocidas como “chaebol” podrían aprovecharse de la desregulación al usar los bancos como su propia “caja fuerte”, es decir, para sus propios beneficios e intereses. Por tanto, lo primero que habría que hacer es cambiar la cultura organizacional de las grandes empresas y después abordar este tema. Actualmente la propuesta de la desregulación financiera de los bancos en línea ha sido presentada en la Asamblea General.