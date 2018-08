Sunye en conversaciones para regresar al mundo de entretenimiento

ⓒ instagram.com/seonye.m

Sunye, ex integrante del ahora disuelto grupo femenino Wonder Girls, está en conversaciones para tantear la posibilidad de regresar al mundo del entretenimiento. Un medio de internet divulgó el martes 7 que la artista está a punto de volver a la pantalla chica surcoreana tras firmar con la agencia Polaris Entertainment. Esta agencia, sin embargo, ha dicho que nada está confirmado por el momento, si bien se ha dado por hecho su comeback.

Sunye debutó en 2007 como integrante de Wonder Girls. El grupo recibió un gran amor del público surcoreano gracias a varios éxitos tales coom ‘Ironía’, ‘Tell me’, ‘Nobody’ y ‘So hot’. No obstante, la líder de Wonder Girls prácticamente se retiró del mundo de la televisión surcoreana al contraer matrimonio con el coreano-canadiense James Park y emigrar al país norteamericano en enero de 2013.

Así que el regreso de Sunye está decidido. La cuestión es si lo hará como cantante, como actriz o como una simple entertainer.