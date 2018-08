Jeon Gwang Yong, “Capitán Lee”

_____





La clínica del doctor Lee In Guk tenía dos características establecidas desde sus inicios. Era en extremo limpia y los costos de tratamiento eran el doble de caros que otras clínicas. Lo que el doctor Lee evaluaba en la primera visita de un paciente no era tanto la enfermedad que padecía como su capacidad para pagar la cuenta hospitalaria. Si consideraba que era incapaz de afrontar los gastos, acudía a cualquier excusa para rechazarlo. Pero no lo hacía él mismo sino que delegaba la tarea en las enfermeras. Por esta razón, la mayoría de sus pacientes durante la época de la dominación japonesa eran japoneses y, en la actualidad gente relacionada con el poder y el dinero.





이인국 박사의 병원은 두 가지의 전통적인 특징을 가지고 있다.

병원 안이 먼지 하나도 없이 정결하다는 것과

치료비가 여느 병원의 갑절이나 비싸다는 점이다.





그러기에 그의 고객은 왜정시대는 주로 일본인이었고

현재는 권력층이 아니면 재벌의 셈속에 드는 축들이어야만 했다.









El protagonista del cuento “Capitán Lee” es el cirujano Lee In Guk. Había llegado a Corea del Sur desde el Norte durante la Guerra de Corea solo con un maletín que contenía su estetoscopio, pero pronto abrió una clínica de medicina general y se había puesto al frente como director. A través de la vida del protagonista, el autor llama la atención sobre los oportunistas sedientos de dinero y éxito que poblaban las capas altas de la sociedad coreana de posguerra.









Entrevista a la crítica de literatura Jeon So Yeong:

El narrador llama Capitán Lee al doctor Lee para satirizar a este personaje sin conciencia que cambia de bando según los tiempos: pro-nipón al principio, luego pro-soviético y finalmente pro-americano. A lo largo de la tumultuosa historia contemporánea de Corea, muchos lucharon por lo que consideraban justo, mientras que otros, como el Capitán Lee, medraron para sacarle el máximo partido a la realidad cambiante para su propio provecho.





-Sobreviví entre esas langostas depredadoras que son los japoneses y esas sanguijuelas que son los soviéticos. No va a ser diferente con los yanquis. Da lo mismo que se produzca una revolución o que haya un cambio de gobierno. Lee In Guk siempre tiene un agujero por donde escapar. Hay muchísimos que son peores que yo. Soy casi un ángel en comparación...





‘흥, 그 사마귀 같은 일본놈들 틈에서도 살았고,

닥싸귀 같은 로스케 속에서도 살아났는데,

양키라고 다를까....

혁명이 일겠으면 일고,

나라가 바뀌겠으면 바뀌고,

아직 이 이인국이 살 구멍은 막히지 않았다.

나보다 얼마든지 날뛰던 놈들도 있는데,

나 쯤이야....’









Autor:

Jeon Gwang Yong (1919-1988): Nació en Bukcheong, provincia de Hamgyeong del Norte, actual Corea del Norte. Publicó “Capitán Lee” en 1962 en la revista “El mundo del pensamiento” y recibió el Premio de Literatura Dong-in.