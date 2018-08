Sentencian a Ahn Hee Jung inocente de abuso sexual

ⓒKBS News

El ex gobernador de Chungcheong del Sur Ahn Hee Jung, acusado de haber cometido abuso sexual contra su secretaria usando la relación de poder entre ambos, fue declarado inocente en el juicio de primera instancia. Sin embargo, el dictamen dividió la opinión pública, así como la de los expertos en leyes, entre los que piensan que se trata de un veredicto obvio y otros que critican que es absurdo.

Ahn Hee Jung fue detenido en abril al recaer sobre él la sospecha de que violó cuatro veces a su secretaria Kim Ji Eun, además de acosarle sexualmente en seis ocasiones desde julio de 2017 hasta febrero de 2018. Sobre este caso, el tribunal de primera instancia declaró al político inocente de los cargos de los que se le imputa, considerando que si bien existió entre él y su secretaria una relación de poder desequilibrada, el acusado no recurrió a la fuerza. También afirmó que con base en el contexto en el que se produjeron aquellos supuestos actos de violencia sexual y las pruebas presentadas, es difícil concluir que fuera trasgredido el derecho a decidir sobre la propia vida sexual de la víctima. Así, el tribunal rechazó la petición de la Fiscalía, que solicitó cuatro años de prisión contra el ex gobernador de Chungcheong del Sur al alegar que este es un caso en el que un político, catalogado como un fuerte candidato a futuras elecciones presidenciales, cometió un grave delito contra su secretaria aprovechando su vulnerable posición.

Sobre el veredicto en primera instancia, la mayoría de los juristas evalúan que es una sentencia comprensible. Su opinión es que no hubiera sido sencillo demostrar que en efecto Ahn Hee Jung incurrió en los actos delictivos de los que se le acusa, como violación ligada a relaciones de poder en el trabajo, conforme a los principios legales y teniendo en cuenta la evolución del juicio; y que los jueces, cuya labor consiste en tomar decisiones basadas estricta y objetivamente en las leyes en vigencia, no tenían otra opción que dictaminar la inocencia del político. Sin embargo, igual de fuerte es el punto de vista de quienes desaprueban la sentencia. Éstos alegan que el tribunal de primera instancia se limitó a mirar la relación entre Ahn y su secretaria meramente como una relación de trabajo, y pasó por alto la realidad de los asistentes de los políticos, que sufren de desventajas al correr rumores negativos sobre ellos y por ende se ven tácitamente presionados a procurar no desobedecer a la persona para la que trabajan.