Los deportistas de las dos Coreas ingresan el mismo día en la villa de JJAA

Ahora nos dirigimos a la villa atlética de los Juegos Asiáticos Yakarta-Palembang 2018. Las selecciones nacionales de Corea del Sur y del Norte ingresaron a villa el mismo día con uniformes de diseño y colores similares. Esta edición del mega certamen deportivo de Asia llama en especial la atención porque las dos Coreas formaron equipos únicos para algunas de las disciplinas.





Efectivamente. Por undécima vez en la historia, los deportistas de las dos Coreas entrarán y desfilarán juntos en la ceremonia de inauguración de un evento multideportivo internacional. La primera vez ocurrió en los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000. Sin embargo, la conformación de equipos intercoreanos se realiza por segunda vez tras los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, cuando las jugadoras de hockey sobre hielo de las dos Coreas trabajaron en equipo.





¿Para qué disciplinas se han formado equipos intercoreanos?





Para baloncesto femenino, canoa y remo. Cabe recordar que el equipo intercoreano de hockey femenino sobre hielo en PyeongChang perdió los cinco partidos que jugó en total. Pero esta vez es diferente, incluso podemos esperar ganar medallas. En particular, el equipo intercoreano de baloncesto femenino ya triunfó contra Indonesia el miércoles 15, elevando las expectativas de los pueblos de ambas Coreas de lograr una presea. Canoa también es otra modalidad para la que se espera ganar una presea, puesto que los integrantes sureños y norteños del plantel unificado empezaron haciendo un muy buen trabajo en equipo.





Cuando un equipo intercoreano gana una medalla, ¿eso favorece a ambas Coreas?





No. Según las formalidades, el equipo intercoreano no pertenece ni al Sur ni al Norte. Es un equipo de un tercer país que se conoce la Corea Unificada. Por lo tanto, las preseas conseguidas por los equipos unificados contarán como pertenecientes a la Corea Unificada. En el acto de entrega de la medalla, se colgará la bandera de la península coreana y se entonará el canto tradicional Arirang y no los himnos nacionales de los dos países. No obstante, el Comité Olímpico de Corea otorgará a los medallistas de equipos intercoreanos los mismos beneficios concedidos a los demás integrantes de cualquier selección nacional.