Corea del Sur saldrá en busca de los restos de An Jung Geun

ⓒKBS News

El Gobierno de Corea del Sur celebrará pronto una reunión interministerial a fin de discutir las fórmulas para hallar los restos del independentista An Jung Geun.





El asunto al que aludes permaneció pendiente durante varias décadas porque es difícil, o quizá imposible, hallar los restos del independentista sin contar con una estrecha cooperación de Corea del Norte y China, puesto que An nació en la provincia norcoreana de Hwanghae y son varios los lugares chinos donde se estima que el activista en pro de la independencia de Corea podría haber sido enterrado.





Para los oyentes que no conozcan a esta figura histórica, ¿podrías darnos algo de información sobre An Jung Geun?





Claro. El 26 de octubre de 1909 en la estación de Harbin, China, An asesinó a Hirobumi Ito, persona considerada como la impulsora de la ocupación japonesa a Corea. Tras ello fue arrestado y sometido a interrogatorio inmediatamente, donde manifestó que asesinó a Ito en calidad de comandante de las milicias populares de Corea ya que el fallecido estuvo al frente del movimiento japonés para colonizar Corea, con lo que alteró la paz en Asia. An fue condenado a pena capital y ejecutado en la cárcel de Lvshunkou en 1910.

Y ¿por qué se desconoce el lugar de su entierro?





Pues el Ejército japonés rechazó la petición de sus familiares para que les fuera entregado el cadáver del independentista. En su lugar, eligió arbitrariamente el lugar de entierro, sin darlo a conocer ni siquiera a la familia. El sitio más factible es el cementerio anexo a la cárcel de Lvshunkou, donde An fue ejecutado. Este lugar fue designado en enero de 2001 por el Gobierno de China como área de protección de bienes históricos. El segundo lugar donde se estima que podrían haber enterrado a An es en los alrededores del monte Wonbo. Un equipo intercoreano de inspectores ya excavó el lugar entre marzo y abril de 2008, sin poder encontrar los restos. El Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos solicitó en 2014 ante el Gobierno de China la realización de una inspección del lugar con un sistema de radar de penetración en el suelo, pero la solicitud aún no ha sido aceptada por Beijing.