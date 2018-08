Inee, bisutería artesanal de calidad y creatividad

ⓒ INEE

INEE, es una marca dedicada a la bisutería artesanal. La diferencia entre la joyería y la bisutería, es que los artículos de la primera están hechas de materiales preciosos, mientras que la bisutería se refiere a los accesorios fabricados con materiales menos costosos, tales como aleaciones de plata, vidrio, plástico y piedras, mediante técnicas de la orfebrería y la misma joyería. La bisutería se caracteriza por su calidad y precios más bajos, pero en 1993 cuando se estableció INEE, los artículos de esta industria no tenían un precio asequible en Corea. Con objeto de cambiar esta tendencia, la empresa INEE se centró en el diseño de sus productos. La elaboración de estos accesorios abre puertas a la creatividad ya que los diseñadores pueden dar rienda suelta a su imaginación y utilizar todos los materiales que deseen. Por tanto, presentan una mayor variedad de diseños en comparación a la joyería, los cuales van desde diseños clásicos hasta los más extravagantes. La compañía coreana ha sabido aprovechar estas ventajas y presenta entre 50 y 60 nuevos productos cada mes. Pero no siempre buen diseño se traduce en buenas ventas, la importancia reside también en la calidad. Para ello, se enfoca en el proceso de chapado de los metales puesto que no sirve de nada que el accesorio tenga un buen diseño y sea bonito, si al final se pierde el baño o se deteriora. Dicho esto, no escatima esfuerzos, costos ni tiempo en mejorar la calidad de sus accesorios para que los clientes puedan llevarlos por mucho tiempo.





ⓒ INEE

El proceso de elaboración de los artículos de bisutería de INEE, desde el chapado y moldeado, entre otros, es realizado de forma manual. Las joyas de fantasía de la compañía coreana son recubiertas de una capa especial para evitar la decoloración y se aplican varios métodos para minimizar las reacciones alérgicas. Dicho de otro modo, la empresa dedica tiempo y esfuerzo por conseguir accesorios de alta calidad y duraderos, aspectos que han sido reconocidos por el mercado nacional. Cabe destacar que ganó el premio a la excelencia Hi Seoul, patrocinado por la municipalidad de Seúl y la Agencia de Negocios de Seúl (SBA). Calidad, creatividad y precio asequible son las características principales de los artículos de INEE. Actualmente exporta a Asia pero pronto espera incursionarse a los principales mercado de bisutería, Estados Unidos y Europa. El objetivo de la compañía coreana es elaborar piezas de alto valor que puedan pasar de generación en generación como un gran legado entre padres e hijos.