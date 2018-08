Sujenggwa (수정과)

ⓒ Getty Images Bank

Sujeonggwa, una bebida que tiene un intenso y perfumado sabor a canela, ayuda a pasar tanto el calor terrible del verano coreano como el helado invierno, ya que se puede beber tanto fría como caliente.





Ingredientes para cuatro personas : 3 litros de agua (12 vasos), 35 gr de canela en rama, 50 gr de jengibre, 1 vaso y ¼ de azúcar moreno. Piñones opcionales para la decoración.





Pela y corta a rodajas finas el jengibre. Por el jengibre en un cazo bajo y hiérvelo junto con 6 vasos de agua durante unos 40 minutos a fuego medio bajo. Al mismo tiempo, pon los otros 6 vasos de agua a hervir con la canela en otro cazo durante 40 minutos también. Pasa el agua de los dos cazo por el colador para quitar la canela y el jengibre, descártalos, y pon el agua en un cazo grande con el azúcar moreno. Hierve a fuego fuerte durante 10-20 minutos hasta que el azúcar se disuelva totalmente. Sácalo del fuego y déjalo enfriar. Añade unos piñones de decoración.





Tips

La decoración, como siempre, es totalmente opcional. Los coreanos suelen poner piñones como en nuestra receta, pero también trozos de jojoba o persimon secos que les dan aromas diferentes. En el caso del persimon, se recomienda poner el fruto una hora antes de tomarlo para que se ablande un poco y dé un sabor más afrutado a la bebida.

Lo que no cambiará el gusto pero sí un poco el color va a ser el azúcar: si no disponemos de azúcar moreno, el blanco nos va a servir, aunque no tenga un color tan bonito.